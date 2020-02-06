小米透露完成100W有線充電技術 已達可成熟量產階段前期

小米去年宣布在充電技術有大幅成長之後，稍早由Redmi品牌總經理盧偉冰透露旗下100W有線充電技術已經到了可成熟量產階段前期。

盧偉冰表示，現行快充技術，必須考量5個技術挑戰，其中包含電池容量損耗、技術架構、實際發揮、安全，以及能與其他有線充電、無線充電設計應用方案相容。

而這些技術挑戰也預期面臨一些瓶頸，例如隨著充電速度越快，可對應充電電池容量相對較少，例如100W快充技術相比30W快充技術大約減少30%電池容量，亦即原本5000mAh電池容量將會減少為4000mAh，同時在充電過程也必須考慮主機板、電池、充電器的多重安全保護設計，並且讓100W快充可以持續發揮相同充電效率，可使用時間也必須能夠拉長。

為了實現100W快充，盧偉冰也透露在現有充電架構設計將會以提高充電電壓方式增加充電效率，同時也預期讓100W充電技術可以應用在一般有線或無線充電場景。

依照先前小米副董事長林斌實際示範，顯示旗下100W快充技術可在17分鐘內將4000mAh電池充滿。

除了有線快充充電技術提昇，小米先前也表示將會在無線充電技術有所提昇，並且實現40W無線快充技術應用。

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