快訊

健保署系統一早全當機 「口罩供需資訊」直接查這裡

「鑽石公主號」確診武漢肺炎累計達20例 1例是台灣女性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小米透露完成100W有線充電技術 已達可成熟量產階段前期

聯合新聞網 / 楊又肇

小米去年宣布在充電技術有大幅成長之後，稍早由Redmi品牌總經理盧偉冰透露旗下100W有線充電技術已經到了可成熟量產階段前期。

盧偉冰表示，現行快充技術，必須考量5個技術挑戰，其中包含電池容量損耗、技術架構、實際發揮、安全，以及能與其他有線充電、無線充電設計應用方案相容。

而這些技術挑戰也預期面臨一些瓶頸，例如隨著充電速度越快，可對應充電電池容量相對較少，例如100W快充技術相比30W快充技術大約減少30%電池容量，亦即原本5000mAh電池容量將會減少為4000mAh，同時在充電過程也必須考慮主機板、電池、充電器的多重安全保護設計，並且讓100W快充可以持續發揮相同充電效率，可使用時間也必須能夠拉長。

為了實現100W快充，盧偉冰也透露在現有充電架構設計將會以提高充電電壓方式增加充電效率，同時也預期讓100W充電技術可以應用在一般有線或無線充電場景。

依照先前小米副董事長林斌實際示範，顯示旗下100W快充技術可在17分鐘內將4000mAh電池充滿。

除了有線快充充電技術提昇，小米先前也表示將會在無線充電技術有所提昇，並且實現40W無線快充技術應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 小米
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

以Redmi K30為基礎、120Hz畫面更新率 POCO X2於印度市場亮相

特斯拉股價狂飆 電池上游原料股跟漲

因應新型冠狀病毒影響 小米透露可能以線上形式發表小米10系列手機

蘋果傳上半年推7款新品 無線充電板受矚

相關新聞

蘋果傳上半年推7款新品 無線充電板受矚

蘋果今年上半年新品市場關注。分析師預估，今年上半年蘋果將推出7款新品，其中可能推出小型無線充電板。此外蘋果可能在2021...

小米透露完成100W有線充電技術 已達可成熟量產階段前期

小米去年宣布在充電技術有大幅成長之後，稍早由Redmi品牌總經理盧偉冰透露旗下100W有線充電技術已經到了可成熟量產階段前期。

realme證實將在MWC 2020揭曉電視產品 還計畫進軍筆電市場

realme印度營銷長王碩 (Francis Wang)稍早證實，將會在今年MWC 2020活動上揭曉旗下首款電視產品，同時也暗示接下來也計畫進軍筆電市場。

三星南韓官網透露智慧喇叭Galaxy Home Min i將於2月12日上市

CES 2020期間確認將會在今年初開放銷售的Galaxy Home Mini，稍早由三星於南韓官網 (目前已被下架)公布上市資訊，確定將會在2月12日正式推出，建議售價則是99000韓元 (約新台幣2512元)。

壯大Apple TV+ 消息指稱蘋果可能與MGM洽談收購串流影音服務

雖然去年宣布推出旗下串流影音服務Epix Now，並且主打原創內容吸睛項目，但相比Netflix在內早已在串流影音服務市場競爭的業者，米高梅 (Metro-Goldwyn-Mayer，MGM)似乎面臨更大發展壓力。

神似Apple Watch！OPPO釋出即將推出智慧手錶外觀

OPPO副總裁沈義人稍早透露即將推出的智慧手錶宣傳圖像，顯示OPPO接下來或許將會在MWC 2020期間揭曉旗下首款智慧手錶。

AirPower改良版？蘋果再傳可能上半年推出小型無線充電板

雖然過去原訂推出可同時以無線充電形式幫總計三組iPhone或Apple Watch補充電力的AirPower無法順利推出，但是天風國際分析師郭明錤認為蘋果在今年上年仍可能推出新款小型無線充電板配件。

改變傳統筆電發展！眾人廣泛使用的蘋果iPad迎接10週年

2010年1月27日於美國舊金山芳草地藝術中心 (Yerba Buena Center for the Arts)揭曉的第一款iPad，當時是蘋果針對過往平板裝置重新打造產品，期望藉由iPhone成功經驗帶動裝置全新使用體驗，同時也預期推動更多app應用模式與市場生態。

Apple TV+已在美國境內累積達3360萬名使用人數

依照Ampere Analysis市調內容顯示，Apple TV+在美國境內市場已經累積達3360萬名使用人數規模，而Disney+目前則是累積達2320萬名使用人數。

富士更新復古造型相機X-T200，以內建陀螺儀打造影片拍攝穩定效果

延續前年推出的X-T100，富士稍早宣布更新的X-T200維持相近復古造型機身設計，同時也採用相同的2420萬畫素感光元件，不過在機身內部搭載藉由陀螺儀功能打造的數位防震效果。

塞車不怕！音樂串流平台新年歌單陪你HIGH

初二回娘家，最怕遇到走到哪塞到哪，卡在路途中只要點開音樂串流服務，就能舒緩心情、用音樂帶來熱鬧氛圍。

徠卡更新黑白相機M10 Monochrom 全新感光元件拍攝對比更強烈的黑白影像

徠卡稍早宣布更新旗下黑白相機機種M10 Monochrom，將以全新開發的4000萬畫素黑白感光元件，呈現銳利度更高、對比更強烈的黑白影像。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。