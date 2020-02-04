三星南韓官網透露智慧喇叭Galaxy Home Min i將於2月12日上市

CES 2020期間確認將會在今年初開放銷售的Galaxy Home Mini，稍早由三星於南韓官網 (目前已被下架)公布上市資訊，確定將會在2月12日正式推出，建議售價則是99000韓元 (約新台幣2512元)。

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不過，相關連結隨即被下架，有可能是上線時間安排錯誤，因此還無法確認是否會調整相關細節。

三星早在2018年就隨著Galaxy Note 9揭曉整合旗下數位助理服務Bixby的智慧喇叭Galaxy Home，但後續始終未能將此款智慧喇叭實際帶到市場銷售。即便後續在韓國地區以測試形式提供小型尺寸設計的Galaxy Home Mini，但依然未讓此款智慧喇叭進入市場銷售。

但在今年CES 2020期間接受訪談時，三星消費電子事業部總裁兼首席執行長金玄石證實很快就會讓Galaxy Home Mini進入市場銷售，顯示先前提供測試是為了累積更多互動數據，藉此讓智慧喇叭互動能有更自然且正確表現。

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除了能讓使用者透過自然語音互動操作，Galaxy Home Mini也能透過本身內建紅外線功能模擬家電遙控器，藉此與傳統家電進行連動，此外也能與各類感應元件連動，進而可偵測煙霧、火災，或是漏水等問題，甚至也能確認家中裝置運作狀態。

而本身則是搭載5W輸出功率擴音喇叭，並且獲得AKG認證，讓使用者能透過360度音場聆聽音樂，另外也能同時串接多組Galaxy Home Mini，藉此讓使用者能在不同Galaxy Home Mini之間切換播放音樂。

Galaxy Home Mini預計會在接下來於舊金山舉辦的Unpacked 2020與Galaxy S20系列一同揭曉，並且將在2月12日率先於南韓上市，暫時還無法確認三星是否會在其他市場同步推出此款產品，但依照目前三星規劃來看，似乎未計畫讓一開始對外揭曉，尺寸相對較大的Galaxy Home進入市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》