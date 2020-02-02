壯大Apple TV+ 消息指稱蘋果可能與MGM洽談收購串流影音服務

雖然去年宣布推出旗下串流影音服務Epix Now，並且主打原創內容吸睛項目，但相比Netflix在內早已在串流影音服務市場競爭的業者，米高梅 (Metro-Goldwyn-Mayer，MGM)似乎面臨更大發展壓力。

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在稍早市場傳聞中，米高梅已經與包含Netflix、蘋果在內投入串流影音服務市場布局業者進行洽談，或許有可能對外出售旗下串流影音服務Epix Now。而蘋果或許有意與米高梅進行收購洽談，藉此提昇本身串流影音服務Apple TV+競爭能力。

以目前蘋果Apple TV+服務發展來看，雖然得利於新款裝置可免費獲得一年觀看使用權，進而在短時間內累積龐大用戶人數，但預計在今年底就要看蘋果如何做準備，讓這些用戶能繼續訂閱觀看Apple TV+內容，同時也能吸引更多用戶加入訂閱。

因此，對外收購或許會是一個相對簡單選項，同時也能在短時間內獲取更多原創影音內容，進而可讓Apple TV+內容更加吸引人。

除了米高梅提供的串流影音服務Epix Now，包含AMC Networks、Discovery、獅門娛樂 (Lions Gate)、Sony，以及ViacomCBS旗下提供串流影音服務同樣也面臨使用人數不多等問題，例如Sony日前才宣布準備關閉PlayStation Vue服務，並且透過與Google合作提供YouTube TV服務作為取代。

不過，若米高梅旗下Epix Now服務併入Apple TV+，是否能順利帶動更多觀看人潮，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》