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Apple TV+已在美國境內累積達3360萬名使用人數

2020-01-28 07:46楊又肇

依照Ampere Analysis市調內容顯示，Apple TV+在美國境內市場已經累積達3360萬名使用人數規模，而Disney+目前則是累積達2320萬名使用人數。

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就Ampere Analysis市調資料顯示，目前美國境內的串流影音服務如Netflix約累積6130萬名使用人數，亞馬遜旗下Prime Video則累積4220萬名使用人數，Hulu累積達3180萬名使用人數，至於串流影音服務新進競爭者Apple TV+與Disney+，分別累積達3360萬名與2320萬名使用人數。

從服務推行時間來看，Netflix是在2007年2月開始於美國市場推行串流服務，亞馬遜Prime Video則是從2006年就開始提供服務，Hulu則是在2008年加入競爭，而Apple TV+與Disney+則是在2019年11月先後上線，並且在短時間內累積大量使用人數。

其中，Apple TV+因為蘋果採取購買新機即可免費獲得一年使用資格，進而可在短時間內吸引大量使用人數，Disney+則是因為迪士尼本身內容，加上擁有不少吸引目光內容與原創影集，因此同樣吸引許多訂閱使用人數。

而從目前市場策略來看，蘋果雖然能以免費一年觀看體驗累積大量用戶人數，但關鍵還是在於2020年11月之後還能保留多少使用人數，以及能否繼續累積更多人數成長，因此就要看蘋果接下來能否透過本身原創持續吸引目光，否則以蘋果產品目前全球市佔情況，或許將有機會在美國市場，甚至海外市場累積更多Apple TV+使用人數。

至於Netflix雖然在美國境內依然是串流影音服務龍頭，但從稍早公布數據顯示，美國市場付費使用人數成長比例呈現減少，意味包含Apple TV+、Disney+，甚至HBO Max在內新進串流影音服務將有更大機會瓜分美國境內市場。

不過，若是放眼整個全球市場來看的話，即便蘋果Apple TV+可以透過第一年免費觀看優勢增加使用人數，卻不一定能在使用人數超越Netflix，畢竟除了既有收錄內容，Netflix有更多原創內容吸引目光，即便不少內容被迪士尼回收用於Disney+，目前Netflix依然吸引不少人使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

迪士尼

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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