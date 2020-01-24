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徠卡更新黑白相機M10 Monochrom 全新感光元件拍攝對比更強烈的黑白影像

2020-01-24 09:08楊又肇

徠卡稍早宣布更新旗下黑白相機機種M10 Monochrom，將以全新開發的4000萬畫素黑白感光元件，呈現銳利度更高、對比更強烈的黑白影像。

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相較近5年前公布的M Monochrom (Typ 246)，此次推出的M10 Monochrom不僅換上4000萬像素的黑白感光元件，更搭載等同M10-P機身，以及靜音快門與觸控螢幕設計，感光值更從ISO 160對應至ISO 100000，藉此讓黑白影像能有更高邊緣銳利度表現，另外也能確保更明顯對比表現，以及低光環境拍攝效果。

不過，機身正面並未搭配徠卡經典紅色標籤，而是在金屬頂蓋採用鐫刻設計的「Leica M10 Monochrom」字樣，藉此呼應本身僅對應黑白影像的拍攝特色。

機身同時也強調具備耐用特性，並且以高標準手工打造、組裝規格製作，但機身依然加入Wi-Fi連網等設計，方便使用者拍攝後將照片傳到手機作後續使用。

目前M10 Monochrom將以新台幣27萬8000元價格銷售，鏡頭則要另外購入。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

感光元件徠卡

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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