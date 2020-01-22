親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

武漢肺炎疫情升溫 我女足不排除棄賽奧運資格賽

武漢台商發燒9天返台就醫被罵翻 中央指揮中心這樣說

Sony機器狗aibo換上限定焦糖新色 攜手SECOM增加居家巡邏功能

2020-01-22 16:15楊又肇

2017年下旬宣布重啟，並且在2018年1月開放日本市場銷售的機器狗產品aibo，稍早由Sony宣布推出2020年款焦糖色限定版本，預計會在今年2月18日開放銷售。

分享

外型上基本與先前推出的aibo沒有太大差異，差別在於換上全新焦糖配色，主要設計與功能則與先前推出的aibo相同，一樣透過全身總計22個關節與動態感測元件作動，同時透過攝影鏡頭進行影像識別，進而做出與人互動的真實動作，另外也支援識別語音指令，並且模仿真實小狗叫聲，或是搖頭擺尾動作。

而此次除了推出焦糖色限定版本，Sony此次也宣布攜手日本居家保全公司SECOM合作，讓aibo可以增加在家巡邏功能，並且能在發現可疑情況透過內建攝影機進行拍攝，再藉由連網功能把影像推送給主人手機，藉此達到看家效果。

aibo 2020年款焦糖色限定版本目前僅在日本市場推出，建議售價同樣為19萬8000日圓，搭配雲端服務的話將必須額外按月繳納2980日圓資費，若一次繳納3年費用的話則是9萬日圓。而如果要使用Sony與SECOM合作居家巡邏功能的話，aibo主人就必須付費使用雲端服務。

其實Sony去年也曾因應新款aibo推出一週年，進而推出以米格魯為發想的巧克力配色，同樣也是定位為限定銷售版本，一旦銷售完畢就不再生產。

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

攝影巧克力保全Sony

延伸閱讀

不再堅持獨佔？傳Sony計畫開放旗下Play...

數位助理服務應用 可能成為PlayStati...

Sony Store遠百信義直營店 開幕限量...

迎5G換機潮 Sony拚旗艦市占成長5成

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

相關新聞

可降噪的AirPods Pro全球熱賣 小巧耳機藏五大實用功能

2020-01-22 15:21

神腦線上線下同步多項優惠 iPhone 11 Pro Max 93折

2020-01-21 19:34

Sony遠百信義直營店開幕 全台最大、影音品項完整陳列

2020-01-21 16:41

精品身價加持 Louis Vuitton攜手Master & Dynamic打造新款真無線耳機

2020-01-21 10:39

新年科技選物 開箱Google Nest Mini 一台1785元能做這些事

2020-01-20 15:54

限時七天！官網買Pixel 4就送Nest Mini和Chromecast

2020-01-20 13:26

Razer更新DeathAdder V2、Basilisk V2 換上光軸按鍵支援更精準定位效果

2020-01-18 08:13

Intel預計在GDC 2020溝通Xe顯示架構 與更多遊戲開發者合作

2020-01-18 08:12

動眼看／換上AMD Ryzen APU的華碩ROG Zephyrus G14

2020-01-17 09:16

動眼看／華碩ExpertBook B9450 輕薄之餘更提供完整商務使用需求

2020-01-17 09:16

動眼看／2020年款VivoBook系列 同樣以撞色、表達自我風格打造

2020-01-17 09:15

蘋果計畫透過「Pro Mode」超頻模式 讓MacBook Pro發揮更高運算效能

2020-01-17 09:13

遠傳AirPods Pro新春開賣 搭配指定專案0元帶回家

2020-01-16 15:40

設計曝光？Spotify或許仍計畫推出自有品牌喇叭產品

2020-01-16 10:17

隨著Windows 7步入歷史 日本虛擬看板娘角色「窗邊奈奈美」也宣布畢業

2020-01-16 10:01

Apple向歐盟註冊3款新機 傳將推出剪刀腳鍵盤的13 吋MacBook Pro、機架式Mac Pro與Apple TV

2020-01-15 09:55

人紅是非多！10大「出事」YouTuber　罰錢、抄襲通通有

2020-01-14 15:34

7000元藍牙耳機花得下去嗎？ 網曝傷荷包：頂多用2年

2020-01-13 20:48

還在用ES檔案瀏覽器？這是惡意軟體、快改用台貨App

2020-01-13 13:18

三星推出搭載指紋鎖設計的SSD 確保個人存放內容隱私安全

2020-01-13 12:05

採日式簡化設計的居家中控台「mui」 希望減少多餘數字、增加更多家人互動

2020-01-13 12:01

像名片一樣大 三星推出有指紋鎖的SSD行動硬碟T7 Touch

2020-01-12 17:39

華碩揭曉Zephyrus G14 上蓋能以LED燈改變顯示圖像

2020-01-10 15:33

三星主管證實 Galaxy Home Mini將會在今年初開放銷售

2020-01-10 15:31

教學／PETG+碳纖線材 3D列印參數與溫度要如何設定？

2020-01-09 19:17

開箱／ASUS ZenBook Duo UX481雙螢幕筆電

2020-01-09 18:23

聯想以NEC品牌重新擴展美國PC市場 首波推出三款產品

2020-01-09 09:29

聯想更新Legion電競機種 同步推出旗下首款外接顯示卡盒配件

2020-01-09 09:21

智慧食物調理機「Julia」不僅能幫忙調理食材 還能自己清洗乾淨

2020-01-09 09:19

所有Ultra High Speed HDMI規格打造線材 將開放申請認證

2020-01-09 09:18

徠卡加持！首款模組化可換鏡頭運動相機Insta360 ONE R

2020-01-08 17:37

Intel預告第三代Xeon可擴充處理器 強調邊緣運算更加重要

2020-01-08 08:37

2月上市！拍攝、錄影均明顯提昇的EOS 1DX Mark III正式揭曉

2020-01-08 08:36

微星首款Qualcomm 5G連網晶片電競桌機 同步創作者使用需求推出鍵盤與滑鼠

2020-01-08 08:35

不只求硬體競爭 微星更在軟體力拚不同PC使用體驗差異化

2020-01-08 08:32

Nokia新一代無線藍牙耳機要來了！總續航150小時三千有找

2020-01-07 19:17

瞄準重度玩家 技嘉推世上首款歐姆龍機械軸電競筆電

2020-01-07 15:43

動眼看／最高可安裝Core i9處理器、獨立顯示卡的Intel Ghost Canyon NUC

2020-01-07 08:07

NVIDIA攜手華碩 推出首款支援360Hz畫面更新率電競螢幕

2020-01-07 07:54
看更多

熱門文章

iPhone 12將於9月推出 不僅變薄相機功能更強大

2020-01-21 19:18

跳槽到Telegram？先了解它對抗LINE的殺手級優勢

2020-01-21 17:49

「帝吧」網軍出征台灣四年後真的往生？臉書社團無預警封存

2020-01-21 22:26

可降噪的AirPods Pro全球熱賣 小巧耳機藏五大實用功能

2020-01-22 15:21

神腦線上線下同步多項優惠 iPhone 11 Pro Max 93折

2020-01-21 19:34

不再受美國打壓影響！華為創辦人強調鴻蒙作業系統已可用於手機

2020-01-22 16:26

日本LINE Credit因系統異常 發生超貸、洩漏用戶個資情況

2020-01-22 16:27

旗艦中階各一支？Sony計畫在MWC 2020推出至少兩款新機

2020-01-22 16:25

因應5G網路過渡時期更新需求 Qualcomm接續推出三款4GLTE處理器

2020-01-22 16:23

Sony預期2月5日紐約揭曉PlayStation 5細節 以及首波推行遊戲

2020-01-22 16:19

三星行動通訊業務負責人 職位轉由年輕總裁盧泰文接手

2020-01-22 16:16

Sony機器狗aibo換上限定焦糖新色 攜手SECOM增加居家巡邏功能

2020-01-22 16:15

歐盟實施GDPR後…超過16萬個隱私數據洩漏案例 罰款達1.14億歐元

2020-01-22 16:18

推動日本境內電競市場成長 NTT宣布成立全新子公司「NTTe-Sports」

2020-01-22 16:15

5G掀換機潮 研調：今年全球裝置出貨回溫

2020-01-22 13:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top