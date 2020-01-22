Sony機器狗aibo換上限定焦糖新色 攜手SECOM增加居家巡邏功能

2017年下旬宣布重啟，並且在2018年1月開放日本市場銷售的機器狗產品aibo，稍早由Sony宣布推出2020年款焦糖色限定版本，預計會在今年2月18日開放銷售。

分享 facebook

外型上基本與先前推出的aibo沒有太大差異，差別在於換上全新焦糖配色，主要設計與功能則與先前推出的aibo相同，一樣透過全身總計22個關節與動態感測元件作動，同時透過攝影鏡頭進行影像識別，進而做出與人互動的真實動作，另外也支援識別語音指令，並且模仿真實小狗叫聲，或是搖頭擺尾動作。

而此次除了推出焦糖色限定版本，Sony此次也宣布攜手日本居家保全公司SECOM合作，讓aibo可以增加在家巡邏功能，並且能在發現可疑情況透過內建攝影機進行拍攝，再藉由連網功能把影像推送給主人手機，藉此達到看家效果。

aibo 2020年款焦糖色限定版本目前僅在日本市場推出，建議售價同樣為19萬8000日圓，搭配雲端服務的話將必須額外按月繳納2980日圓資費，若一次繳納3年費用的話則是9萬日圓。而如果要使用Sony與SECOM合作居家巡邏功能的話，aibo主人就必須付費使用雲端服務。

其實Sony去年也曾因應新款aibo推出一週年，進而推出以米格魯為發想的巧克力配色，同樣也是定位為限定銷售版本，一旦銷售完畢就不再生產。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》