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精品身價加持 Louis Vuitton攜手Master & Dynamic打造新款真無線耳機

2020-01-21 10:39楊又肇

去年攜手Master & Dynamic (M&D)進駐真無線耳機市場發展之後，Louis Vuitton稍早再次與Master & Dynamic聯合打造新款Horizon Earphones，主要是將過去定價299美元的真無線耳機MW07 Plus換上Louis Vuitton精品元素，而新款耳機售價則是一口氣增加至1090美元。

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若以本身功能來看，Horizon Earphones將可對應10小時連續聆聽使用時間，搭配收納攜行盒則可讓續航時間拉長至30小時。而耳機本身也支援主動降噪、更靈敏麥克風收因效果，同時也能切換成對話模式，以利在耳機配戴情況下正常與人對話，本身則是以藍牙5.0技術規範連接。

而相比原本設計的話，Horizon Earphones則是提供粉、紅、白、黑，以及螢光黃五種配色，並且在耳機外側配上Louis Vuitton金屬標誌，其中粉色款更採用不同飾板設計。至於攜行充電盒則是依照耳機配色提供銀、黑與霧黑三種款式，其中更在上蓋採用藍寶石玻璃材質，並且搭配陶瓷底座設計，外觀部分也採用Louis Vuitton標誌與圖像。

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近年來已經有越來越多時尚精品開始與科技產品結合，從早期的以Nokia手機為基礎設計的Vertu，以及長期與蘋果Apple Watch產品合作的愛馬仕，而此次與Louis Vuitton合作的Master & Dynamic所推行耳機產品，主要也是希望能藉此滿足更多精品名牌愛好者「蒐集」使用需求。

除了與Master & Dynamic合作真無線耳機，Louis Vuitton先前也與Google、Qualcomm合作推出Tambour Horizon系列智慧手錶。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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