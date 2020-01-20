新年科技選物 開箱Google Nest Mini 一台1785元能做這些事

拿到年終想來打造智慧居家嗎？其實門檻並不高！

去年陸續登台的智慧音箱成為不少人鎖定的商品，農曆春節將至，領完年終獎金放假在家終於可以當個懶人，趁著這個機會不妨來打造智慧家庭環境，為 2020 開啟科技日常，走向更智慧的聯網生活，繼 Apple HomePod 以後，日前在台灣上市的 Google Nest Mini 支援中文了，編輯也在假期前幫大家開箱。

Google 在去年十月發表會正式宣布，將 Google Home Mini 音響改成了 Nest Mini，支援中文也直接在台上市售價 1,785 元，雖然在台並無販售藍和珊瑚色，仍有經典的「石墨黑」、「粉炭白」供選擇。

除原先 Google 小姐，還新增男聲語音「Google 先生」。舊版的 Google Home Mini 透過軟體更新，也可以在語音助理設定內以中文為主要語言！

先從外觀開始

Photo Credit：INSIDE Anny 攝 分享 facebook

Nest Mini 配備可產生 360 度環場音效的 40 公釐揚聲器，比起上一代低音強度是 Google Home Mini 的兩倍，也加上了「電容式觸控設定」，只要走進就會亮燈，可以觸控操作調整音量或直接關閉音箱，這部分的升級有用戶覺得更方便直覺，不過也有部分使用過上一代用戶也有不習慣靠近就會觸發閃燈。

這次 Google Nest Mini 裝置上方使用的是 100% 回收寶特瓶製成的耐用布料，看起來還是相當有質感針對不同裝潢設計算是非常百搭；而在底座部分，有一顆實體鍵，可以在此處關閉麥克風，這樣直覺的設計的確是對隱私保護更友善的，同時也為掛鉤設計孔洞，可以根據室內擺設或使用習慣吊掛在牆壁上。

接著進入壯裝置設定，只要在 Google Play、App Store 下載 Google Home App，就可以開始設定 Google Nest Mini 了。

透過 Google Home App 就能完成裝置設定 分享 facebook

建立新的住家設定新裝置，App 會偵測鄰近支援的設備，連上於同一個 Wi-Fi 下就可以完成基本設定。

接著可以透過 Google 助理辨識出你的聲音，可以新增最多 6 位家庭成員，為了讓Google 更好判別出聲音，也有提供 Voice Match 讓 Google 助理更好判斷出你聲音，不同成員在共用這個裝置可以更精準。

11 月正式登台的 YouTube Music 也是為 Google Nest Mini 做好暖身準備了，編輯自己使用智慧音箱最常使用的就是播放音樂功能，目前支援的音樂服務包含 Google 自家 YouTube Music、Spotify、My Music，Nest Mini YouTube 音樂，需要付費訂閱 YouTube Premium。

82885498_222012252125724_862471957078500支援串流音樂服務，目前編輯使用YouTube Premium 串接 分享 facebook

因為機台體積小，任意移動也不成問題，不論是在客廳、房間、廚房，只要接上電源就可以請 Google 助理幫你播放音樂。

在Google助理上，新聞中目前支援台灣的媒體包含聯合新聞網、東森新聞、公視新聞網、TVBS、民視、經濟日報，同樣只要喊聲 OK，Google 收聽 <新聞來源名稱或 Podcast 名稱> 就可以邊做事邊聽新聞。

目前中文新聞來源共有六家 分享 facebook

針對有收聽 Podcast 的朋友需要特別重注意，Google 在官方頁面說明，目前在指令部分無法點播 Spotify、Google Play音樂和 TuneIn等合作夥伴播放器的 Podcast，也就是不支援像是「Hey Google，播放我的 Spotify Podcast」的口令。不過，可以說「Hey Google，播放 Podcast」。經過編輯實測以後，準確度還有進步空間，說出節目名稱沒有找到內容。不過，遇到這樣的情況，仍然可以透過手動投放到Google Nest Mini。

以上是最重要也最基本的智慧語音助理功能。

接著，是串流影音/相片的部分，在 Google Home App上可以連接Netflix帳戶，搭配有連接Chromecast的電視播放器，就可以同步喚醒影像和音訊在兩台裝置上。

登入 Netflix 帳戶才能進行連結 分享 facebook

關於 Chromecast 的使用操作可參考 INSIDE 先前的介紹影片，「這台到底是什麼玩意兒？開箱新一代 Chromecast 過年必備小物」或是參考文章「新一代 Chromecast 正式登台！速度提升15% 除了影音還有新功能」。

不只能提供 Spotify、Netflix、My Music 與自家 YouTube 等串流服務，既然是智慧居家，連接更多電器產品、聯網設備是必須的。

這次 Google 也很貼心的提供給編輯迷你 Wi-Fi 智慧插座，下載 My D-link App 連接上智慧插座就能授權給 Google Home 取用，就算家裡沒有其他智慧聯網裝置，插上智慧插座，一樣可以用語音操控電器。

支援 D-Link、LG、飛利浦 Hue、大同、小米、Yeelight 等 3500 個品牌，高達 30000 款智慧裝置。像家中照明、插座、空調、掃地機器人、除濕機、空氣清淨機、洗衣機等家電都可以直接透過 Nest Mini 語音控制。

同樣下載安裝，註冊完成後就能回到 Google Home 上使用 Google 合作夥伴新增裝置

登入在第三方註冊的帳號密碼就能完成綁定，趁著大掃除編輯也想換成智慧燈泡玩玩看。

為什麼說是「玩」，其實在操作體驗上針對不同情境，串接起智慧音箱都還是需要適應、習慣，上手以後才能真正改變自己的使用情境，以往需要手動控制的動作，現在要記得能用語音助理來協助你。

在台售價＄1785，想要使用 Nest Mini 揚聲器群組功能，多台同時連接打造串聯音箱系統，讓音樂聲充滿家中每個角落，似乎也不是太高的成本，推薦給想要開始快跨足智慧家庭領域的讀者，年節在家和家人好好把玩一番，建立更有科技感屬於自己的智慧家庭吧！

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》