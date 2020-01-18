Intel預計在GDC 2020溝通Xe顯示架構 與更多遊戲開發者合作

今年在CES 2020期間預覽整合Xe顯示架構的Tiger Lake處理器效能表現，同時也透露代號「DG1」的Xe架構獨立顯示卡之後，Intel接下來也預期會在舊金山舉辦的GDC 2020活動期間進一步揭曉Xe顯示架構。

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依照Intel的說法，預計在GDC 2020期間由資深開發工程師Antoine Cohade擔任活動期間講者，其中將會以Xe顯示架構作為演講主軸，同時也將分享Intel投入打造Xe顯示架構的意義，以及更具體的架構細節。

在此之前，Intel將把Xe顯示架構區分為「LP」、「HP」與「HPC」三個等級，但基本上都是維持相同顯示架構設計。

其中「LP」將會一般消費市場使用需求，分別包含遊戲 (gaming)、主流筆電 (PC mobile)，以及輕薄筆電 (ultra mobile)，而「HP」則會針對媒體轉碼分析 (media transcode analytic)、工作站 (workstation)使用需求打造。

至於「HPC」部分，則是會鎖定超算 (hpc / exascale)、深度學習/訓練 (DL / training)，以及雲端GFX伺服器應用打造，預期與目前Intel將顯示卡應用在雲端協同運算的發展策略會有一定程度合併。

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而針對軟體開發者提供代號「DG1」的公版設計顯示卡，預期讓更多軟體業者、服務內容業者，甚至遊戲開發商先行預覽，藉此讓旗下軟體、服務與遊戲在內數位內容能與新款Xe架構顯示卡產生更高相容，同時也能發揮更好運算效能。

因此在GDC 2020期間，預期將是Intel與更多軟體開發者、遊戲開發商進行溝通，並且預覽代號「DG1」的公版設計顯示卡可應用功能最好時機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》