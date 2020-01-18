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Razer更新DeathAdder V2、Basilisk V2 換上光軸按鍵支援更精準定位效果

2020-01-18 08:13楊又肇

Razer稍早宣布更新DeathAdder與Basilisk兩款經典滑鼠設計，分別推出DeathAdder V2與Basilisk V2，其中分別採用新款Focus+光學感應元件，支援高達20000 DPI定位精度，同時也採用光軸按鍵設計，以及抗纏繞設計的SpeedFlex纜線，藉此增加整體使用流暢表現。

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其中，DeathAdder V2在外型調整對應中大掌形使用，並且採用防汗塗層，以及在側握按鍵加上橡膠塗層，中間滾輪更採低阻力設計，整體重量僅82公克。

本身可對應8組可程設定按鍵配置，並且可透過內建記憶體儲存5組設定檔，或是透過Synapse 3雲端同步，本身也支援Razer Chroma RGB多彩顯色技術，並且支援與其他Razer裝置同步燈光效果。

至於Basilisk V2則與DeathAdder V2相似，同樣配置新款Focus+光學感應元件，高達20000 DPI定位精度，並且配置光軸按鍵與抗纏繞SpeedFlex纜線，但可程設定按鍵配置則是增加至11組，同時也能調整中間滾輪阻尼。

建議售價部分，DeathAdder V2預計以69.99美元或新台幣2499元價格銷售，而Basilisk V2則將以79.99美元或新台幣2799元價格銷售，台灣地區預計會1月20日正式推出這兩款滑鼠。

Basilisk V2：

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Basilisk V2：

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

滑鼠Razer

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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