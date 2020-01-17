蘋果計畫透過「Pro Mode」超頻模式 讓MacBook Pro發揮更高運算效能

從目前包含NVIDIA、AMD均藉由軟體方式使旗下顯示卡能以超頻型式發揮更高運算效能，就連Qualcomm也計畫與Google攜手合作，讓處理器內所整合GPU也能透過軟體方式單獨提昇運算表現，目前似乎連蘋果也計畫在旗下macOS作業系統提供名為「Pro Mode」的超頻模式，藉此讓新款MacBook Pro能以軟體超頻方式提昇顯示效能。

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依照9to5Mac網站報導指稱，在Catalina 10.15.3測試版本的程式編碼敘述中，發現名為「Pro Mode」的字樣，同時也包含說明在此模式啟用下，將會讓app內容以更快效率運作，但可能伴隨讓電池續航表現下降，連帶也會造成系統風扇運作聲噪增加。

另外，相關設定似乎也包含限制風扇運作速度，甚至可指定排程等選項，或許意味未來在Pro Mode中將能依照條件需求設定啟動選項。

目前還無法確認蘋果是否計畫推出此項功能，但從產品應用來看，預期僅會針對具備獨立顯示卡設計的MacBook Pro，或是更具運算效能的iMac Pro或Mac Pro，藉此讓系統能以超頻方式發揮更高運算效能。

從近期歐亞經濟聯盟 (EEC)官網出現由蘋果遞交申請型號為「A2289」的新機文件來看，預期蘋果接下來將會在春季發表會上公布新款MacBook系列機種，其中預期會是換上新款處理器的13.3吋MacBook Pro，至於是否也會針對MacBook Air做更新，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》