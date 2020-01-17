動眼看／換上AMD Ryzen APU的華碩ROG Zephyrus G14

相較過往AMD在筆電機種應用競爭處於弱勢，但今年推出的Ryzen 4000系列APU顯然更吸引OEM業者應用在旗下主要電競機種，例如華碩在今年CES 2020期間宣布推出的ROG Zephyrus G14，便選擇採用Ryzen 4000 H系列APU，並且搭配NVIDIA GeForce RTX 2060獨立顯示卡，藉此發揮更高運算效能。

華碩ROG Zephyrus G14 分享 facebook

而相比過往的Zephyrus系列機種，華碩在ROG Zephyrus G14並未跟進採用可隨螢幕上蓋掀起而打開的特殊散熱機構，取而代之的是在上蓋透過CNC工法銑出總計6539組細孔，搭配使用可程式化背光的mini LED燈組，配合app呈現包含動畫、跑馬燈、音樂節奏，以及系統資訊四種類型內容，同時也能進行一定程度的顯示內容客製化，藉此訴求符合個人特色的筆電使用需求。

依照華碩說法，過去在ROG系列產品主要訴求極致電競風格，但是針對部分同時希望滿足遊戲體驗效能表現，另一方面又希望能將筆電應用在日常生活，並且符合個人低調華麗風格，因此塑造ROG Zephyrus G14產品特色。

以外觀來看，ROG Zephyrus G14機身厚度為1.79公分，本身重量為1.6公斤，實際螢幕尺寸則是14吋規格，整體設計不像過往Zephyrus系列充滿鋒利感，因此在一般使用時候就像是一般筆電，就連ROG標誌也改為低調的小尺寸銘牌設計，而機身也相對顯得厚實一些。

不過，效能部分則是採用Ryzen 4000 H系列APU，並且搭配NVIDIA GeForce RTX 2060獨立顯示卡，大致上可對應市面多數遊戲執行需求，甚至也能輕易執行日常生活所需工作、文書處理等應用模式。而14吋螢幕則可對應QHD 60Hz、Full HD 120Hz兩種顯示模式，並且採用PANTONE廣色域顯示表現認證，同時也支援Adaptive Sync同步顯示技術。

為了確保散熱表現，華碩更重新打造內部機身採用風扇，透過改變風扇葉片角度增加更高驅熱效率，同時藉由導熱管、209組鰭片散熱片等設計，藉此加強整體散熱表現。至於電池表現部分，則可對應10小時左右電力表現。

上蓋透過CNC工法銑出總計6539組細孔，搭配使用可程式化背光的mini LED燈組 分享 facebook

藉由可程式化呈現不同背光模式，並且能組合出不同圖像、動態顯示效果 分享 facebook

相當低調的ROG設計銘牌 分享 facebook

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》