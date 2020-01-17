動眼看／華碩ExpertBook B9450 輕薄之餘更提供完整商務使用需求

此次在CES 2020期間同步更新的商務筆電ExpertBook B9450，實際上就是先前推出的ASUSPRO B9440後繼機種，主要針對行動辦公使用族群打造，不僅採用輕薄、高續航力，以及簡約外觀設計，同時也針對商務需求加入抗摔軍規設計，並且提供充足的I/O連接埠。

商務筆電ExpertBook B9450 分享 facebook

相較VivoBook採用鮮明個性外觀設計，作為商務機種的ExpertBook B9450則是採用相對簡約、沉穩設計，並且透過鎂鋰合金材質打造更輕薄機身，相比鋁合金約可減少25%重量，另外上蓋也採用ErgoLift設計，讓使用者開啟上蓋時也會將筆電本身撐起，藉此對應更舒適的鍵盤敲打角度。

而電池電量則區分為可對應10小時，或是長達20小時續航表現兩種版本，但後者自然會讓機身重量加重為995公克，一般版本機身重量則僅有870公克，同時藉由Ice Lake架構Intel Core i處理器也能大幅降低筆電運作耗電量。

藉由鎂鋰合金材質降低機身重量 分享 facebook

針對商務使用需求，華碩在ExpertBook B9450設計中採用軍規防護設計，並且在機身內部加入減震墊，藉此減緩筆電摔落時的力道衝擊，或是放入背包攜帶時減少擠壓影響幅度。另外，針對使用者經常插拔使用的I/O連接埠，更是在內部固定以對稱鎖點做了強化，避免長時間使用情況下造成變形、走位等損壞現象。

在軟體方面，則是配合內建ASUS Control Center針對企業軟體應用需求，以及系統更新進行管理，同時因為處理器支援vPro技術，因此也能對應各類虛擬化應用服務，另外使用者也能進一步針對電池平衡、顯示效能進行管理。

其他商務應用部分，則包含針對Alexa、Cortana在內語音助理服務進行麥克風收音最佳化，或是提昇Windows Hello的臉部識別應用，針對個人隱私需求更在攝影機加上可手動遮蔽的滑片機構設計，另外在觸控板部分也同樣採用NumberPad設計，方便使用者快速輸入數字內容。

同樣以ErgoLift設計，讓筆電上蓋開啟時，同時也會讓機身撐起一定角度，讓使用者能以更舒適角度使用鍵盤 分享 facebook

同樣搭載NumberPad，方便透過切換方式輸入數字內容 分享 facebook

由於必須符合商務使用需求，因此在機身搭載完整I/O連接埠，並且針對經常插拔使用需求加強連接埠固定座，避免在使用過程損壞 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》