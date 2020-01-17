動眼看／2020年款VivoBook系列 同樣以撞色、表達自我風格打造

華碩在今年CES 2020期間揭曉的新款VivoBook系列，同樣鎖定年輕學生族群，或是大眾市場使用需求打造，分別區分全金屬材質製作的VivoBook S系列，以及僅採用金屬上蓋設計的VivoBook系列，另外也推出全機採塑膠材質設計的VivoBook Classic系列。

2020年款VivoBook 分享 facebook

VivoBook從過去以來一直鎖定學生族群，以及大眾市場使用需求，此次分別推出採全金屬材質製作的VivoBook S系列，另外也針對不同價位需求推出僅採用金屬上蓋設計的VivoBook系列，以及全機採塑膠材質設計的VivoBook Classic系列。

而鍵盤內側部分則區分銀、灰兩款設計，並且特別在Enter鍵側面加上黃色亮光，藉此讓使用者更容易找到按鍵位置，另外更提供專屬貼紙讓使用者客製化按鍵。至於按鍵本身尺寸並未縮減，並且提供1.4mm鍵程維持使用手感。

整體外型則維持過往華碩在VivoBook加入代表年輕、表達自我意念，並且透過簡單俐落、具有個性，以及撞色方式凸顯自我的設計風格，而上蓋則是採用ErgoLift轉軸設計，當使用者將上蓋掀起時，即可巧妙地讓筆電底部以微幅角度撐起，讓使用者能以更舒適型式敲打鍵盤。

VivoBook分別區分13、14與15吋三種規格，同時依照不同版本區分配色與材質在內差異，另外也會因為型號差異區分不同硬體規格配置，藉此滿足更多市場使用需求。依照華碩說法，新款VivoBook都會搭載Intel第10代Core i系列處理器，並且在觸控板搭載NumberPad虛擬數字按鍵操作功能，藉此對應更便利的數字按鍵使用需求。

VivoBook S系列採全金屬機身設計 分享 facebook

入門款VivoBook則進一步區分金屬上蓋版本，以及全機塑膠材質設計 分享 facebook

維持一定I/O埠配置，機身也採用撞色設計 分享 facebook

按鍵區分色與白色兩種版本 分享 facebook

除了透過在Enter鍵側面加上黃邊強化視覺效果，更額外提供貼紙配件讓使用者客製化鍵盤外觀 分享 facebook

提供個性貼紙讓使用者客製化鍵盤外觀 分享 facebook

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》