隨著Windows 7步入歷史 日本虛擬看板娘角色「窗邊奈奈美」也宣布畢業

隨著微軟確定Windows 7從美國時間1月14日起結束所有技術支援，日本地區過去針對Windows 7推行的虛擬看板娘角色「窗邊奈奈美 (窓辺ななみ)」，連帶地也在官方Twitter宣布畢業消息。

(圖／擷自窓辺ななみ官方Twitter頁面) 分享 facebook

依照「窗邊奈奈美」於官方Twitter表示將以Windows 7畢業生代表身分，正式從即日起畢業，同時也祝福所有Windows作業系統使用者，以及DIY PC發展順利，另外也回顧過去Windows 7作業系統與眾人一同度過的歡樂日子，並且吸引不少粉絲回響。

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「窗邊奈奈美」是日本於2009年9月25日開放預購Windows 7隨機銷售版時，為了做市場宣傳所創立虛擬角色，原本用意是為了推廣DIY PC市場，並且提供銷售Windows 7隨機銷售版授權代理通路Windows 7 Mania事務局用於宣傳。

不過，「窗邊奈奈美」實際上並非微軟官方製作虛擬角色，而是Windows 7 Mania事務局製作，設計師則是繪師「わかば」，同時配音則是由知名日本聲優水樹奈奈擔任，因此也吸引不少粉絲支持。

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在後續發展中，Windows 7 Mania事務局不僅在日本地區銷售的Windows 7 Ultimate隨機銷售版，額外提供包含「窗邊奈奈美」系統音效及桌面壁紙的CD預約限定特典，更在其他銷售組裝電腦機殼印製「窗邊奈奈美」角色造型，藉此吸引更多消費者購買，甚至陸續開發更多周邊商品。

例如，在2010年3月12日推行的Windows 7 Ultimate隨機銷售版，便以「窗邊奈奈美」角色單曲《七色發電機 (七色ジェネレータ)》作為限量購入特典，並且以77777張限量提供。後續更由擔任「窗邊奈奈美」的聲優水樹奈奈，以及擔任店長的聲優浪川大輔，參與製作1分鐘長度的動畫廣告內容。

雖然並非微軟授意，但Windows 7作業系統授權在日本地區確實也因為「窗邊奈奈美」虛擬角色宣傳之下增加不少銷售量。

但其實日本微軟顯然也相當樂見「窗邊奈奈美」的宣傳效果，因此在2011年5月9日於日本MSDN官方網站推行Azure技術解說漫畫《Cloud Girl (クラウド ガール -窓と雲と碧い空-)》時，便宣布啟用名為「克勞蒂亞·窗邊 (クラウディア・窓辺)」的虛擬角色，設定為「窗邊奈奈美」的堂姊，並且在2011年的日本微軟開發者論壇上正式登場，並且由聲優喜多村英梨擔任配音。

後續則是在Windows 8上市時，公布「窗邊奈奈美」的雙胞胎表妹「窗邊優・愛 (窓辺ゆう・あい)」，分別由聲優西明日香、田村奈央擔任配音，顯然日本微軟後續也相當重視藉由虛擬角色推廣Windows作業系統使用的成效。

而在Windows 7正式終止技術支援，將逐漸退離市場之後，接下來也由代表Windows 10的「窗邊十子 (窓辺とうこ，聲優為野中藍)」接任，繼續向眾人介紹更多有關Windows作業系統的消息。

代表Windows 10的「窗邊十子 (窓辺とうこ)」 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》