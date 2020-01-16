設計曝光？Spotify或許仍計畫推出自有品牌喇叭產品

過去有不少消息指稱Spotify準備打造自有品牌喇叭產品，藉此搭配自身串流音樂服務，甚至後續更向部分美國地區Spotify Premium服務用戶提供測試名為「Car Thing」的裝置，而接下來更似乎準備推出名為「Home Thing」的硬體設備。

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從「Car Thing」設計來看，主要是透過車輛儀表板上的點煙器連接供電，並且透過手機建立連接，即可透過「Hello,Spotify」進行語音操作搜尋、播放功能，同時可透過「Car Thing」搭載螢幕顯示當前播放歌曲。

而從香港工程師黃文津 (Jane Manchun Wong)解析新版Spotify app內容發現，Spotify有可能打造名為「Home Thing」裝置，其中前者類似方形智慧喇叭，同時未搭載任何螢幕，

不過，目前Spotify並未透露是否計畫推出自有喇叭硬體裝置，包含先前推出的「Car Thing」實際上也未進入市場銷售。

從目前已經有不少智慧喇叭已經支援Spotify連動，同時Spotify也早已透過Spotify Connect與諸多藍牙喇叭連動使用，或許Spotify也還在思考是否需要自行投入硬體裝置發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》