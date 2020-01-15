Apple向歐盟註冊3款新機 傳將推出剪刀腳鍵盤的13 吋MacBook Pro、機架式Mac Pro與Apple TV

Apple 蘋果將推出新產品了？據 MacRumors 報導，在 EEC（Eurasian Economic Commission ）歐亞經濟委員會監管資料庫註冊了一款型號 A2289 的 Mac，並描述這是一台執行 macOS Catalina 10.15 的 MacBook。

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外媒推測這款新機很可能是傳聞中採用剪刀腳鍵盤的 13 吋 MacBook Pro，然而也有不少人推測新款 MacBook Pro 應該是 16 吋 MacBook Pro 的縮小版，在窄邊框匡設計下螢幕很可能會放大成 14 吋螢幕。

除了新款 MacBook Pro 之外，在這份資料也出現了型號 A2304 的 PC 桌上型電腦，這正是 Apple 官網已經公布的機架式 Mac Pro，目前 Apple 官網顯示機架式 Mac Pro「即將登場」，這次通過 EEC 認證後，想必應該很快就能上市了。

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另外，在 EEC 認證資料裡還有搭載 tvOS 13 系統、型號 A1625 和 A1842 的機上盒，也就是新一代的 Apple TV。由於市面上最新的 Apple TV 4K 已經是 2017 年的產品，隨著 Apple TV+ 訂閱服務上架，Apple 理所當然推出新產品提供更好的視聽體驗，只是不知道新款 Apple TV 除了處理器升級之外，會不會有什麼其他新功能。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/158450/，聯合新聞網獲授權轉載。》