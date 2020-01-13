7000元藍牙耳機花得下去嗎？ 網曝傷荷包：頂多用2年

一名網友PO文提到，在收納有線耳機時可以感受到藍牙耳機的價值，但如果一副要價7000元「大家會花得下去嗎？」。圖擷自 蘋果官網 分享 facebook

現在不管是在捷運上還是公車上，都可以看見不少人的耳朵上時常戴著無線耳機，無線耳機不僅可以聽音樂、接電話，還有別於其他傳統耳機「瘋狂打結」的缺點，因此許多人都願意掏錢購買。不過，昨（12）日有一名網友在PTT上PO文提到，雖然在收納有線耳機時，會感受到藍牙耳機的價值，但如果一副要價7000元「大家會花得下去嗎？」

原PO在文中表示，出門在外想聽音樂、看電影，怕吵到別人只能戴耳機，但有線耳機收納很麻煩，有時線又常亂纏在一起，這時就可以體會到無限藍芽耳機的價值，但是一副藍芽耳機要是要價7000元，或許就會讓大家卻步，因此她詢問廣大網友「會花7000元買藍芽耳機嗎？」

PO文一出後，引來眾多網友留言討論，「不會買，以音質來說，還是有線碾壓藍芽」、「耳機本來就是消耗品，用個幾年就該換了」、「藍牙耳機頂多用個兩年，不可能每次都換這麼高價的，真的很傷錢包」、「個人認為無線耳機不要買太貴，無論音質，兩年後電池衰退照樣要換」、「藍芽耳機壽命比較短，電池是消耗品」。

但也有網友認為用過藍牙耳機後就回不去了，「AirPods pro推啊！7990+雷雕刻字，我找不到不買的理由」、「要買就要買降噪的，要不然在外面會聽不清楚」、「真的很方便用過後直接回不去」、「個人覺得可以買，但是不要買太貴的」、「我的藍牙耳機要2萬塊」、「一萬塊以內的都不算貴吧」。

不過有些網友認為其實買不買，還是要根據自身的使用習慣而定，「我出門不聽音樂，所以也不會用到，自然就不會去買」、「當然還是要看自己有沒有需要吧」、「我出門不常聽音樂，因為這樣會降低警覺性，根本不會買」。