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採日式簡化設計的居家中控台「mui」 希望減少多餘數字、增加更多家人互動

2020-01-13 12:01楊又肇

由位於日本京都的mui Lab打造的同名產品「mui」，是一款以簡化思維，搭配自然木頭材質製作的居家中控設備，同時在去年與Wacom合作，更是加入能以手寫筆記錄手寫訊息功能，藉此作為居家溝通，或是創造回憶的媒介。

採簡化思維設計的「mui」
採簡化思維設計的「mui」
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「mui」最初的設計想法，是希望減少家中過多的數字、訊息內容比例，並且透過自然的木頭材質打造外觀。在一般未使用情況下，「mui」看起來就只是家中牆邊一個擺飾，但是透過輕敲之後，就會透過LED顯示操作介面，並且顯示當前室內溫度、濕度等資訊，同時也能配合連網擷取即時天候與新聞等資訊，使用者也能透過觸控操作個別細項。

使用者可以透過「mui」控制家中冷氣、除濕機、電燈等電器設備，此外也能透過網路與手機app連動，本身也可以透過內建麥克風錄製語音留言，讓家人可以透過「mui」或是手機app聆聽，同樣也能透過手機傳遞數位文字或留言語音。

而在與Wacom合作，使用者更可透過專用手寫筆在「mui」表面進行書寫、塗鴉，並且分享給家人觀看，藉此讓「mui」不僅是居家資訊、設備中控裝置，同時也可以是家人溝通、交流媒介。

另外，在智慧連動操作部分，則分別支援亞馬遜Alexa與Google Assistant，並且對應IFTTT連動操作，因此能讓使用者透過聲控或其他設備連動方式使用操作功能。

目前「mui」預計會在今年1月正式於全球出貨。

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「mui」的功能包含顯示家人留言、行事曆事項、當前日期、天氣、室內溫度等資訊，另...
「mui」的功能包含顯示家人留言、行事曆事項、當前日期、天氣、室內溫度等資訊，另外也能作為居家連網家電中控台，以及操作介面
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與Wacom合作之下，使用者能透過專屬手寫筆在「mui」上留言、塗鴉
與Wacom合作之下，使用者能透過專屬手寫筆在「mui」上留言、塗鴉
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無論橫放、直立，基本上都不影響「mui」的使用功能
無論橫放、直立，基本上都不影響「mui」的使用功能
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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