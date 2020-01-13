採日式簡化設計的居家中控台「mui」 希望減少多餘數字、增加更多家人互動

由位於日本京都的mui Lab打造的同名產品「mui」，是一款以簡化思維，搭配自然木頭材質製作的居家中控設備，同時在去年與Wacom合作，更是加入能以手寫筆記錄手寫訊息功能，藉此作為居家溝通，或是創造回憶的媒介。

採簡化思維設計的「mui」 分享 facebook

「mui」最初的設計想法，是希望減少家中過多的數字、訊息內容比例，並且透過自然的木頭材質打造外觀。在一般未使用情況下，「mui」看起來就只是家中牆邊一個擺飾，但是透過輕敲之後，就會透過LED顯示操作介面，並且顯示當前室內溫度、濕度等資訊，同時也能配合連網擷取即時天候與新聞等資訊，使用者也能透過觸控操作個別細項。

使用者可以透過「mui」控制家中冷氣、除濕機、電燈等電器設備，此外也能透過網路與手機app連動，本身也可以透過內建麥克風錄製語音留言，讓家人可以透過「mui」或是手機app聆聽，同樣也能透過手機傳遞數位文字或留言語音。

而在與Wacom合作，使用者更可透過專用手寫筆在「mui」表面進行書寫、塗鴉，並且分享給家人觀看，藉此讓「mui」不僅是居家資訊、設備中控裝置，同時也可以是家人溝通、交流媒介。

另外，在智慧連動操作部分，則分別支援亞馬遜Alexa與Google Assistant，並且對應IFTTT連動操作，因此能讓使用者透過聲控或其他設備連動方式使用操作功能。

目前「mui」預計會在今年1月正式於全球出貨。

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「mui」的功能包含顯示家人留言、行事曆事項、當前日期、天氣、室內溫度等資訊，另外也能作為居家連網家電中控台，以及操作介面 分享 facebook

與Wacom合作之下，使用者能透過專屬手寫筆在「mui」上留言、塗鴉 分享 facebook

無論橫放、直立，基本上都不影響「mui」的使用功能 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》