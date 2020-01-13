三星推出搭載指紋鎖設計的SSD 確保個人存放內容隱私安全

在越來越多人以SSD作為隨身資料存取工具之後，顯然隱私安全也成為許多人關注項目，因此三星稍早宣布將旗下新款隨身SSD加上指紋辨識器，讓使用者能以個人指紋作為防護。

分享 facebook

相比一般隨身碟，SSD不僅能對應更快存取效率，同時也有較大儲存空間，因此在越來越多人開始習慣將SSD當做隨身儲存工具後，同時也有更多個人影音內容，甚至更多與隱私相關內容都可能存放在SSD內。

因此，為了避免使用者存放在SSD的隱私內容，可能因為不慎遺失而曝光，三星在新推出的T7 Touch SSD加上指紋鎖設計，讓使用者能以個人指紋解鎖，藉此達成隱私防護效果。

分享 facebook

而SSD本身依然維持以AES 256-bit編碼方式加密，同樣可設置開啟密碼。至於整體重量因為採用鈦合金設計，使得整體重量僅有58公克，存取效能分別可達每秒1050MB讀取，以及每秒可達1000MB的寫入速度表現，並且能透過上方Motion LED燈號確認SSD使用狀態。

三星預計從這個月開始銷售T7 Touch SSD，儲存容量規格從500GB起跳，最高可達2TB規格，售價則從130美元到400美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》