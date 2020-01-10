三星主管證實 Galaxy Home Mini將會在今年初開放銷售

三星消費電子事業部總裁兼首席執行長金玄石透露說法，三星去年公布同樣整合Bixby數位助理服務的小型智慧喇叭Galaxy Home Mini，將會在今年初正式對外銷售。

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雖然三星在2018年就隨著Galaxy Note 9揭曉整合旗下數位助理服務Bixby的智慧喇叭Galaxy Home，但後續始終未能將此款智慧喇叭實際帶到市場銷售。即便後續在韓國地區證實推出小型尺寸設計的Galaxy Home Mini，並且開放申請測試，但三星依然未準備讓旗下智慧喇叭進入市場銷售。

不過，在稍早接受彭博新聞採訪時，金玄石表示Galaxy Home Mini確定會在今年年初正式推出，但似乎依然未確定更早對外公布的Galaxy Home是否也會進入市場銷售。

實際上，三星主管過去也曾多次表示旗下智慧喇叭準備開賣，卻始終未能順利進入市場銷售，而三星也一直未對外說明具體原因。

而就金玄石對於Galaxy Home Mini的描述，反而是將其形容為可讓使用者透過聲控方式連動操作三星連網家電的媒介設備，似乎與過往強調能與使用者自然互動的使用模式有些不同，或許也意味Galaxy Home系列產品在開發過程仍面臨一些瓶頸，例如因為Bixby數位助理服務整體使用比例仍不算高，因此在能用於學習訓練的數據量不多情況下，可能也讓Galaxy Home的人機互動顯得侷限。

畢竟諸如Google Assistant、Siri在內數位助理服務，都是在市場推行好長一段時間，並且累積足夠用戶數據量，後續才順利推出能與使用者自然互動對話的智慧喇叭產品。因此，三星如果希望使旗下智慧喇叭產品可以更自然地與用戶對話互動，或許還是要設法增加旗下Bibxy數位助理服務使用比例。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》