教學／PETG+碳纖線材 3D列印參數與溫度要如何設定？

使用3D印表機已有好一陣子了，雖然FDM的3D印表機，列印時會有層紋，但讓梅干感到最有趣的是，FDM有各式各樣不同的線材可用，而最吸引梅干的就是碳纖線材，前前後後梅干也用過幾款的碳纖線，有尼龍＋碳纖、PC+碳纖、PLA+碳纖，在不同基底的搭配下，則會產生不同的鋼性與韌性，在試了多款的碳纖線材後，最後讓梅干感到最滿意的是PETG+碳纖，由於PETG是PET塑料的改良版，而它就是大家所熟悉的寶特瓶容器，因此本身會帶點Q彈，再搭配碳纖的硬度，讓在列印物件時，鋼性與韌性兼具。

同時它相當的穩定不會翹曲，且在99%填充也不會變形，與ABS相比好印許多同時更堅固，但PETG本身帶點黏性，因此剛開始用時，讓梅干相當的抓狂，當開啟支撐材時，那支撐材與物件幾乎是黏死，根本拆不掉，就在不斷的測試下，現在終於能順利的列印，同時開啟支撐材也不用擔心拆不掉的問題，因此想玩PETG+碳纖的朋友，不妨也一塊來看看，要如何來設定PETG+碳纖線材的溫度與列印參數吧！

PETG+碳纖重點整理

1.列印溫度：225 2.底板溫度：50 3.列印層厚：0.2mm 4.壁厚：0.45+ 5.關閉風扇口

而PETG+碳纖線材800克/950元，因此價格還算親民。

同時PETG+碳纖線材，本身帶點光澤感，質感還蠻好的，不像尼龍＋碳纖看起來有些粗糙感。

在線材的溫度，梅干試了好久，最後225度最佳，同時底板的部分，只要能黏住就好，不要設太高，否則當列印完後，那支撐材會跟主物件，整個黏死會有拆不掉的情況發生。

當設定完畢後，在選擇線材時，再確認一下，剛的設定值是否有正確。

接著層厚盡量不要低於0.2mm，否則會很容易卡線，同時填充方式可設99%，而線寬設為0.45+，設太細的話，那邊條的吸附性會不太好。

接著在列印時，需將風扇口關閉，而不是將風扇關閉，同時噴嘴梅干則是使用黃銅，不知是不是黃銅導熱性好，列印出來就是比不銹鋼噴嘴要來的漂亮，且梅干也印了好幾捲不同的碳纖線材，噴嘴口也沒外界說的那麼的不勘。

鏘～鏘～順利的列印完成，不但沒牽絲，且還可開啟支撐材。

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當列印溫度與底板溫度，搭配的好時，那支撐材就變得超好拆，拆除時就有點脆脆的感覺。

很快的就可將支撐材拆除完畢，同時可看到PETG+碳纖列印出來的物件，會有點光澤感而不是油亮感，且本身還帶有Q度，因此當使用自攻牙螺絲時，也不會因為硬碰硬而爆裂開，所以PETG+碳纖線材，還適合用在一些機構上的。

《原文刊登於梅問題教學網，由梅干撰寫，聯合新聞網獲權轉載。》