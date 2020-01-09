開箱／ASUS ZenBook Duo UX481雙螢幕筆電

分享 facebook 有在觀注梅問題的朋友，應該有發現到，先前梅干將手邊沒在用的Pad，變成筆電的延伸螢幕，雖然說平板的尺寸都10吋左右，感覺似乎有點小，但卻帶來許多的便利性，讓畫面變得更多工，因此螢幕大不如螢幕多來的好用，同時再搭配筆電專用的殊殊夾具，就可將平板固定在筆電二旁，變成三螢幕使用，這對於在編寫網頁真是超方便的，因此當ASUS推出ZenBook Duo時，就相當的吸引梅干，竟然在筆電的有限空間，加入第二顆螢幕，讓筆電內建就搭載雙螢幕，同時還具備1920的高解析。

因此當在設計網頁時，就可一邊寫Code，一邊即時的預覽畫面，同時在這第二螢幕ScreenPad Plus中，還可放入二個不同大小的瀏覽器尺寸，如此一來就可同時檢視RWD的網頁，在電腦版與手機版是否會有跑版的狀況發生，甚至再搭配ASUS Pen觸控筆，就可將草圖繪製在ScreenPad Plus上，在開發產品更加方便，甚至還有個貼心小功能，就是常用工作組合設定，可將常用的工作環境儲存下來，當下回要用時，只需點一下，立即就可將工作視窗就定位，且可以設定多組環境，真是完全符合梅干懶人使用，因此喜愛雙螢幕的朋友，現在就一塊來看看ASUS ZenBook Duo UX481這款雙螢幕筆電吧！

ASUS ZenBook Duo UX481小檔案：

處理器：Intel® Core™ i5-10210U 第十代處理器，1.6 GHz / Intel® Core™ i7-10510U 處理器1.8 GHz 顯示卡：NVIDIA® GeForce® MX250 記憶體：8GB / 16GB 2133MHz LPDDR3 儲存空間：512GB (PCIe® 3.0 x2) SSD / 1TB (PCIe® Gen3 x4) SSD 作業系統：Windows 10 Home 重量：1.5kg

此次的顏色為「蒼宇藍」，彩度雖然沒那麼高，但卻顯得相當的優雅。

同時表面保有ASUS ZenBook的一貫作風，金屬機身再搭配髮絲紋，並以ASUS為中心向外擴散，質感相當的好，同時此次的LOGO橫置在右邊，讓同心的髮絲紋，更有變化性。

而筆電背面，上下採用二條橡膠軟墊，讓機身放在桌面上不易滑動，增加穩定度。

比較值得一提的是，此次的螢幕可是經由PANTONE色彩認證過的，因此螢幕的色彩絕不在話下。

ZenBook Duo UX481使用第10代Intel Core i5處理器，當在執行文書處理或網頁編輯，絕對是綽綽有餘，若是有影音剪輯或影像後製的需求，建議還是要Core i7款，會更順暢些。

而在底部的二側，搭載了 harman/kardon揚聲器，讓在播放音樂時，更加的震憾，同時高音的表現，依然清晰，不會感到吵雜。

同時梅干相當喜愛，螢幕打開後的ErgoLift 傾斜鍵盤設計，將筆電底部墊高，除了可提升筆電的散熱空間，在敲打按鍵時，也相當的順手，而左側分別有電源孔、HDMI、USB 3.1 Gen 2 Type-A（最高 10Gbps）（最高 10Gbps）與USB 3.1 Gen 2 Type-C™（最高 10Gbps)，可說是平常會用到的連接孔一應俱全。

而另一側，則有USB3.1Gen 1 Type-A（最高 5Gbps）、3.5mm耳機孔與MicroSD讀卡機，若是SD卡就更完美了。

第二顆螢幕，就在鍵盤上方，同時上方的螢幕則會延伸至下方，且螢幕的色彩相當漂亮。

主螢幕的sRGB有97%的表現，相當的不錯，且搭配14吋螢幕與窄邊設計，再加上90%螢幕的佔比，讓整體的外觀，仍保有小機身。

讓梅干感到比較有趣的是，沒想到第二顆的延伸小螢幕，竟然是完全獨立的，因此也可進行校色。

而第二顆螢幕為輔助用，因此色彩表現上，與主螢幕有些落差，但也算相當的厲害。

當校色完畢後，色彩描述檔，會個別的存在顯卡中，同時可看到，上下的螢幕寬度為1920，高度分別是1080與515，因此可別小看第二顆ScreenPad Plus的螢幕看似狹長卻有12.6吋，同時更是Full HD的觸控顯示器，因此在顯示範圍上，也有主螢幕的一半大小。

鍵盤採背光設計，同時可調整背光亮度，因此在夜間敲打鍵盤時，也不用擔心看不到啦！

鍵盤亮亮的，看起來還蠻舒服的，因此即便是白天，梅干也習慣將鍵盤的背光打開，雖然說鍵盤上方，已配置一顆觸控螢幕，但按鍵上則採用標準鍵盤的尺寸，因此不影響打字時的手感，同時右側還配置了筆電既有的觸控板，因此鍵盤該有的功能一個也沒少。

由於第二顆是延伸螢幕，因此在操作上，就與平常使用雙螢幕一樣，可直接將視窗拖曳下來。

有了這雙螢幕的設計，當在設計網頁時，真是超方便的，上方可放網頁編輯器，下方就可放二個瀏覽器視窗一大一小，立即可同時瀏覽網頁，在電腦、手機版的顯示狀況，與是否有跑版。

甚至在編俢照片時，可將Photoshop的浮動控制面板，放到第二顆螢幕上，讓主螢幕在編修照時，不被一堆面板給干擾，甚至ScreenPad Plus還有空間，可放置KKBOX、LINE讓在工作時，可一邊聽音樂還可一邊回覆訊息。

由於梅干最近買了3D印表機，就可自己設計一些小東西，而 ASUS ZenBook Duo 還搭配 ASUS Pen 主動式觸控筆，就可將產品的設計草稿，直接繪製在電腦上，就不會每次畫在紙張上，東塞西塞不見的冏境。

而這塊ScreenPad™ Plus 小螢幕，除了當第二顆螢幕使用外，內建還有貼心的功能設計，當點螢幕左邊的小箭頭。

就會展開ScreenPad™ Plus的控制中心，而右邊則是常用的應用程式，當然也可以將自己常用的應用程式，以拖曳的方式加入，但它還有個更實用的功能，等等再與大家來分享。

而內建的手寫輸入，不但辨視效果超好，書寫上也相當順暢，無延遲感。

甚至還可開啟常用的數字鍵盤，方便在設計網頁或產品時，計算尺寸使用。

接著重頭戲來了，就是這個常用工作組合設定功能，內建有四個群組可設定，它就有點像是Photoshop工作視窗的概念，可將自己常用的工作環境儲存下來，當下回只要點一下，立即就可將所有軟體與視窗就定位。

接著先將自己的工作環境與軟體開啟並且就定位後，再點右下的圖示，就可將目前的工作環境儲存下來。

依續就可完成多個任務群組。

這邊梅干分別儲存了二組任務群組，一個是影像工作區，另一個是網頁工作區，當要開啟第一個工作區時，只需點一下「任務群組一」的小鈕。

接著立即就會將目前的視窗，切換為當初所設定的視窗與位置。

除此之外在鍵盤上，還有一個相當實用的功能，那就是畫面擷取工具。

點一下立即就會進入擷畫面模式，再選擇要擷取的形式。

接著只需框取所需的範圍，當畫面呈現較亮時，表示為擷取區域，再放開滑鼠後，就會將區塊擷取下來。

除了可擷取主螢幕外，第二顆螢幕也可擷取。

說了這麼多，梅干差點漏掉，此次ZenBook Duo的變壓器，竟然會如此的小巧。

而 ASUS Pen 主動式觸控筆的部分，起初梅干以為拿來就可用，後來才發現原來要裝電池才能使用，但真沒想到，那手寫筆就與4號的電池大小一樣而已。

當電池裝好後，不用驅動就可使用，有了這隻手寫筆，無論是要記事還是繪圖都很方便。

此次ZenBook Duo在搭載ScreenPad™ Plus後，讓筆電內建就擁有雙螢幕的功能，這除了是個創舉，在操控上更是大加分，同時再搭配ASUS的觸控筆，讓記事或繪製手稿都超方便，且在網頁開發時，更可一邊寫Code一邊預覽畫面，雖然雙螢幕在剪輯影片或修片，是件相當方便的事，但在CPU選擇上，建議還是要選擇Core i7等級處理器，會比較順暢，有了 ASUS ZenBook Duo 即便出門在外，也能享有雙螢幕的便利性。

《原文刊登於梅問題教學網，由梅干撰寫，聯合新聞網獲權轉載。》