所有Ultra High Speed HDMI規格打造線材 將開放申請認證

HDMI協會稍早宣布針對所有以Ultra High Speed HDMI規格打造的線材開放申請認證，其中將加入符合HDMI 2.1規範，並且支援諸如4K與8K影片播放，以及支援HDR、VRR與eARC技術規格，藉此確保線材可對應清晰且穩定的超高解析影像內容。

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所有申請認證線材均需通過HDMI協會授權測試中心相關檢測，其中包含HDMI協會規範支援技術規格，並且符合相關電磁檢測，如此才能獲準在產品包裝使用Ultra High Speed HDMI認證貼紙。目前已經有超過140家線材製造商已經加入認證，並且在通過認證線材產品包裝藉由防偽貼紙提供識別。

HDMI 2.1版技術規範是在CES 2017年由HDMI協會提出，主要針對8K解析度以上超高解析度影像內容傳輸提出規範，讓HDMI連接埠可對應高達8K@60Hz、4K@120Hz螢幕更新率，以及原生高動態對比HDR顯示內容，並且將傳輸頻寬提昇至48Gbps，同樣提供向下相容使用特性，更支援高動態HDR，確保影像景深、細節、明亮度、高光反差，以及更廣的色域呈現效果。

此外，HDMI 2.1版技術規範也支援eARC音訊格式，例如基於對象的音訊 (object-based audio)，並支援音訊控制功能 (包括設備自動檢測)，並且加入支援VRR遊戲模式，透過螢幕畫面更新率可變特性，讓3D影像能以更加流暢、清晰細節呈現，並且降低遲滯、停頓與畫面撕裂問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》