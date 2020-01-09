親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
CES消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

戰爭陰影？北市防空避難室可裝2千萬人 國防部要續蓋…

哈利、梅根拋震撼彈 將淡出退至英國王室幕後

所有Ultra High Speed HDMI規格打造線材 將開放申請認證

2020-01-09 09:18楊又肇

HDMI協會稍早宣布針對所有以Ultra High Speed HDMI規格打造的線材開放申請認證，其中將加入符合HDMI 2.1規範，並且支援諸如4K與8K影片播放，以及支援HDR、VRR與eARC技術規格，藉此確保線材可對應清晰且穩定的超高解析影像內容。

分享

所有申請認證線材均需通過HDMI協會授權測試中心相關檢測，其中包含HDMI協會規範支援技術規格，並且符合相關電磁檢測，如此才能獲準在產品包裝使用Ultra High Speed HDMI認證貼紙。目前已經有超過140家線材製造商已經加入認證，並且在通過認證線材產品包裝藉由防偽貼紙提供識別。

HDMI 2.1版技術規範是在CES 2017年由HDMI協會提出，主要針對8K解析度以上超高解析度影像內容傳輸提出規範，讓HDMI連接埠可對應高達8K@60Hz、4K@120Hz螢幕更新率，以及原生高動態對比HDR顯示內容，並且將傳輸頻寬提昇至48Gbps，同樣提供向下相容使用特性，更支援高動態HDR，確保影像景深、細節、明亮度、高光反差，以及更廣的色域呈現效果。

此外，HDMI 2.1版技術規範也支援eARC音訊格式，例如基於對象的音訊 (object-based audio)，並支援音訊控制功能 (包括設備自動檢測)，並且加入支援VRR遊戲模式，透過螢幕畫面更新率可變特性，讓3D影像能以更加流暢、清晰細節呈現，並且降低遲滯、停頓與畫面撕裂問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

4K畫質CES

延伸閱讀

動眼看／最高可安裝Core i9處理器、獨立...

宏碁更新電競螢幕配件 再次推出55吋巨型螢幕

宏碁更新Spin系列翻轉筆電 換上Intel...

LG於CES展推全新真8K電視 搭載新一代A...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

聯想以NEC品牌重新擴展美國PC市場 首波推出三款產品

2020-01-09 09:29

聯想更新Legion電競機種 同步推出旗下首款外接顯示卡盒配件

2020-01-09 09:21

智慧食物調理機「Julia」不僅能幫忙調理食材 還能自己清洗乾淨

2020-01-09 09:19

Intel預告第三代Xeon可擴充處理器 強調邊緣運算更加重要

2020-01-08 08:37

2月上市！拍攝、錄影均明顯提昇的EOS 1DX Mark III正式揭曉

2020-01-08 08:36

微星首款Qualcomm 5G連網晶片電競桌機 同步創作者使用需求推出鍵盤與滑鼠

2020-01-08 08:35

不只求硬體競爭 微星更在軟體力拚不同PC使用體驗差異化

2020-01-08 08:32

Nokia新一代無線藍牙耳機要來了！總續航150小時三千有找

2020-01-07 19:17

瞄準重度玩家 技嘉推世上首款歐姆龍機械軸電競筆電

2020-01-07 15:43

動眼看／最高可安裝Core i9處理器、獨立顯示卡的Intel Ghost Canyon NUC

2020-01-07 08:07

NVIDIA攜手華碩 推出首款支援360Hz畫面更新率電競螢幕

2020-01-07 07:54

三星The Wall系列電視增加四種拼接尺寸 皆有零極限邊框設計

2020-01-07 07:53

The Frame電視多了32吋、75吋版本 直向播放The Sero系列電視今年跨入全球市場

2020-01-07 07:49

終於！AirPods充電盒 可免費雷射鐫刻表情符號

2020-01-06 22:30

【心得分享】UPS不斷電系統 電池壞了怎麼辦？

2020-01-06 22:01

Siri可遙控了！IKEA智慧窗簾終於支援Apple HomeKit

2020-01-06 21:48

三星終於將旗下Odyssey電競品牌用於螢幕產品 推出兩款電競曲面螢幕

2020-01-06 08:54

小米手錶Color出現啦！最長14天續航約3500元

2020-01-05 21:19

Dell更新新一代XPS 13輕薄筆電 以及諸多商用與電競螢幕

2020-01-04 08:16

Dell針對企業會議使用需求 打造一款86吋互動輕觸式螢幕

2020-01-04 08:13

搭載聯發科5G連網晶片 Dell揭曉旗下首款5G常時連網筆電Latitude 9510

2020-01-04 08:11

NVIDIA計畫今年推Ampère顯示架構產品 由台積電、三星7nm EUV技術代工

2020-01-04 07:59

三星5G連網手機去年累積出貨達670萬支 接續推出全球首款5G連網平板

2020-01-04 07:54

不僅便利、安全、更好玩的Philips Hue系列燈泡，還能調整人體自然作息

2020-01-03 12:27

三星準備推出第一款符合「8KA Certified」認證的8K電視

2020-01-03 11:40

法雅客、iStore年度熱賣王 前三名Apple全包！

2020-01-02 17:01

等不及AirPods Pro 這幾款真無線藍牙耳機現在就能擁有

2020-01-02 16:49

最長可待機14天的小米手錶Color揭曉 換上圓形錶面設計

2020-01-02 10:57

三星新款「無邊框」電視實際外觀、型號曝光

2020-01-02 10:51

小米設計師就是任性！打破自家高層說法 將上市圓盤手錶

2020-01-01 20:59

三星透露「NEON」與先前推出的Bixby數位助理無關

2020-01-01 11:50

三星將在CES 2020揭曉真正無邊框設計電視

2020-01-01 07:34

數位相機全球累積出貨量 可能創2001年以來新低

2020-01-01 07:30

手機舊換新 一顆「豆腐」搞定備份

2019-12-31 14:46

Intel預計在CES 2020揭曉26款代號「Comet Lake-S」的桌機版處理器

2019-12-31 11:22

三星在台接續推出支援4G LTE連網的Galaxy Tab S6

2019-12-31 11:13

LG首款室內園藝設備 讓你在家自動化種菜

2019-12-31 11:13

動眼看／隨身配戴 且能化解臨時需求窘境的NILS 2.0手環充電線

2019-12-31 11:12

列入PRODUCT(RED)產品項目 蘋果可能準備推出紅色款Apple Watch

2019-12-31 11:09
看更多

熱門文章

矽谷四科技巨頭大舉前進紐約 兩年後將擴編至2萬人

2020-01-08 19:24

蘋果睽違28年回歸CES 只談保護用戶隱私

2020-01-08 13:03

聯發科公布天璣800系列處理器細節 CPU、GPU等元件均簡化設計

2020-01-09 08:02

AMD揭曉Radeon RX 5600系列 鎖定極致1080P遊戲應用表現

2020-01-09 08:03

聯想更新ThinkPad X1系列 加入高階商務機種螢幕防窺設計

2020-01-09 08:23

AMD揭曉Ryzen 4000系列APU、Ryzen Threadripper 3990X 但未透露新核心架構

2020-01-09 08:04

讓牙齒刷得更乾淨！電動牙刷也結合人工智慧

2020-01-09 08:14

AI化身文案寫手 製作數位廣告省時省力

2020-01-08 13:28

Bosch以人臉識別與電致變色技術打造虛擬遮陽板 讓駕駛不再畏懼陽光

2020-01-09 08:18

HP新款Project Athena設計筆電 採用Qualcomm 5G連網晶片

2020-01-09 08:19

聯想針對創作者需求 打造Creator系列PC裝置

2020-01-09 08:23

Mobileye攜手上汽集團 推廣Level 2+等級先進駕駛輔助系統應用

2020-01-09 08:00

Shure藉由Aonic品牌 打造旗下首款真無線藍牙耳機Aonic 215

2020-01-09 08:17

智慧食物調理機「Julia」不僅能幫忙調理食材 還能自己清洗乾淨

2020-01-09 09:19

Reachy機器人採開源形式打造 但手臂才是本體

2020-01-09 08:16

所有Ultra High Speed HDMI規格打造線材 將開放申請認證

2020-01-09 09:18

Byton擴展M-byte車內服務合作計畫 與日本丸紅攜手C輪投資

2020-01-09 08:22

聯想更新Legion電競機種 同步推出旗下首款外接顯示卡盒配件

2020-01-09 09:21

TCL計畫推出可左右拉伸增加螢幕面積的手機產品

2020-01-09 09:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top