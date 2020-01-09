智慧食物調理機「Julia」不僅能幫忙調理食材 還能自己清洗乾淨

由CookingPal打造，同時似乎是以美國知名廚師、作家與電視節目主持人Julia Childs作為命名的智慧食物調理機「Julia」，不僅具備食材秤重、切碎、攪拌、揉捏、混合，以及一般烹飪與油炸、蒸煮功能，更能自行進行清洗，顯然將會成為廚房得力幫手。

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「Julia」本體其實像是一組攪拌機，並且可以搭配不同配件進行不同食材調理功能，或是對應不同烹煮功能，本身可對應Wi-Fi與藍牙連接，甚至支援聲控操作，讓使用者還在處理其他食材，或是尚未清理手部情況下，可以透過聲控方式操作調理機功能。

而隨附使用的平板裝置，則是作為「Julia」中控裝置，本身也能下載超過上百種食譜，系統也會自動識別食材指示最佳調理方式，以及相關食譜建議。另外，「Julia」也能藉由網路連線協助使用者快速上網採購不足的食材，藉此簡化使用者在廚房調理食材所需流程與時間。

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更重要的是，「Julia」還支援自行清理功能，使用者只要將水與清潔劑倒入機器內，系統就會自動進行清理，藉此減少使用者烹煮之後，必須費勁清理工具的麻煩。

目前還無法確認「Julia」具體售價，但整體價位可能會介於1000美元之間，預計會在今年秋季正式推出，而CookingPal也透露接下來會持續推出智慧烤箱「Marco (註1)」、壓力鍋「Sophie (註2)」等廚房用具。

註1：有可能是指英國第一位獲得米其林三星，同時也是英國史上最年輕的三星主廚的Marco Pierre White。

註2：有可能是指法國著名廚師Anne-Sophie Pic。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》