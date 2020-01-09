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聯想更新Legion電競機種 同步推出旗下首款外接顯示卡盒配件

2020-01-09 09:21楊又肇

更新多款商用及創作者機種之後，聯想中於宣布更新旗下Legion系列電競機種Legion Y740S，更包含旗下首款外接顯示卡盒配件，以及新款電競螢幕與鍵盤、滑鼠配件，並且宣布與多人線上遊戲《Apex 英雄》全球系列賽 (Apex Legends Global Series)獨家贊助合作。

Legion Y740S
Legion Y740S
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聯想此次在電競機種宣布更新Legion Y740S筆電，其中採用運算時脈可達5GHz的Intel第10代Core i9規格處理器，並且能透過Fn+Q鍵組合啟用Q-Control效能切換功能，讓使用者能在運算效能模式與省電安靜模式間切換，或是透過平衡模式在效能與電池續航表現進行最佳化。

另外，內建15.6吋、4K解析度且可180攤平使用的IPS螢幕則可對應100% sRGB顏色表現，以及600 nits亮度表現，本身也支援Dolby Vision顯示效果，更可讓顯示畫面維持在穩定的60Hz更新率表現。記憶體部分則配置最高32GB DDR4規格，以及1TB容量PCIe SSD，內部散熱系統則採用5點溫度偵控設計，並且透過4組主動式風扇驅熱，藉此提供4倍散熱效果，整體重量則是1.9公斤。

Legion Y740S
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Legion Y740S
Legion Y740S
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而鍵盤部分則是採用聯想打造的Legion鍵盤配置，其中除了支援100%防鬼鍵效果與更快敲擊反應表現，更進一步放大按鍵尺寸，讓使用者在遊玩過程更方便使用，同時也加入抗磨損塗層設計，屆此延伸按鍵使用壽命。

配合Legion Y740S等機種使用需求打造的外接顯示卡盒Legion BoostStation，分別可對應主流款設計的NVIDIA GeForce或AMD Radeon顯示卡，本身則採用鋁材設計，並且搭配主動散熱系統，配合Thunderbolt 3與PC裝置連接即可擴展顯示效能，同時也能透過Thunderbolt 3連接埠進行反向回充，甚至支援快充效果。

Legion BoostStation
Legion BoostStation
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除了推出電競筆電Legion Y740S與外接顯示卡盒Legion BoostStation，聯想更針對創作者使用需求推出搭載NVIDIA GeForce RTX顯示卡的創作者筆電Legion Y740 Laptop Studio Edition，將可藉由符合NVIDIA RTX Studio設計規範，藉由電競筆電設計提供創作者更高運算效能，同時確保筆電輕便使用特性。

此次同步推出的周邊配件部分，則包含兩款電競螢幕Legion Y25-25與G32qc，前者支援240Hz畫面更新率與AMD Radeon FreeSync，本身則採24.5吋、Full HD (1920 x 1080)解析度、對應400 nits亮度表現與德國萊茵護眼認證設計，後者則採用1500R曲度、31.5吋、QHD (2560 x 1440)解析度、支援144Hz畫面更新率與4豪秒反應時間設計，另外也同步推出27吋、解析度為Full HD (1920 x 1080)、對應165Hz畫面更新率的G27c。

滑鼠及鍵盤配件部分，此次則是推出新款Legion M600無線滑鼠與Lenovo Legion M300 RGB電競滑鼠，另外也推出新款Legion K300 RGB電競鍵盤。

Legion Y25-25
Legion Y25-25
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G32qc
G32qc
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Legion M600無線滑鼠
Legion M600無線滑鼠
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Legion K300 RGB電競鍵盤
Legion K300 RGB電競鍵盤
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建議售價方面，Legion Y740S電競筆電預計在今年5月推出，建議售價為1099.99美元，而外接顯示卡盒Legion BoostStation建議售價則是249.99美元，同樣會在今年5月推出。而Legion Y25-25電競螢幕將以319.99美元價格於3月推出，G32qc與G27c都會在今年3月上市，分別以319.99美元與219.99美元價格銷售。

Legion M600無線滑鼠建議售價為79.99美元，Legion M300 RGB電競滑鼠建議售價為29.99美元，而Legion K300 RGB電競鍵盤則將以49.99美元價格銷售，三款配件都會在今年6月推出。

在此次發表內容中，聯想也宣布將成為多人線上遊戲《Apex 英雄》全球系列賽 (Apex Legends Global Series)獨家贊助合作廠商，預計在賽事過程提供旗下Legion電競機種與螢幕配件。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

省電德國聯想電競顯示卡

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聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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