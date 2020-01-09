聯想以NEC品牌重新擴展美國PC市場 首波推出三款產品

聯想預計在今年春季將NEC品牌PC產品重新帶回美國市場，首波將推出13.3吋OLED面板設計的LaVie Pro Mobile輕薄筆電，以及另一款15.6吋效能款筆電La Vie Vega，並且推出新款AIO機種LaVie Home。

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新款NEC品牌PC產品預計會在今年3月前後重返美國市場，聯想或許希望藉由NEC品牌減緩北美地區因政策受到影響的PC產品銷售。

此次推出的13.3吋OLED面板設計的LaVie Pro Mobile輕薄筆電，標榜提供長達15小時電力續航時間，機身則採用鋰鎂合金底部與碳纖維頂蓋，厚度僅有1.55公分，重量則是837公克，同時提供完整連接埠設計，包含一組USB 3.1 Gen 2 Type-A、兩組USB 3.1 Gen 1或Gen 2 Type-C，以及HDMI 1.4b、micro SD記憶卡讀卡機與3.5mm耳機孔，無線連接部分則支援2x2 Wi-Fi 5與藍牙5.0規格。

處理器則採用Intel Whiskey Lake架構設計的第8代Core i系列處理器，最高可選擇Core i7-8565U規格，並且搭配8GB LPDDR3記憶體、512GB M.2-2280 PCIe SSD，以及49Wh規格電池設計，另外則配置720P視訊鏡頭、YAMAHA 2W輸出立體聲喇叭，以及陣列麥克風設計，另外也加入與電源按鍵整合的指紋辨識器。

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另一款15.6吋效能款筆電LaVie Vega也同樣採用OLED面板，本身重量達1.84公斤，機身厚度為1.84公分，處理器規格則採用Intel第9代Core i系列處理器，最高可對應Core i7-9750H，並且配置8GB DDR4-2666記憶體，以及32GB Intel Optane Memory與Intel 3D QLD NAND技術打造的512GB SSD，電池規格則為80Wh，最高可對應8.3小時運作時間。

連接埠方面則支援兩組Thunderbolt 3、兩組USB 3.1 Gen 1或Gen 2 Type-C，以及micro SD記憶卡讀卡機與3.5mm耳機孔，無線連接部分則支援2x2 Wi-Fi 6與藍牙5.0規格，另外也720P視訊鏡頭、YAMAHA 2W輸出立體聲喇叭，以及陣列麥克風設計。

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包含LaVie Pro Mobile與LaVie Vega都會在今年3月進入美國市場，前者建議售價為1599.99美元起跳，後者則預計從2099.99美元起跳。

此次同步推出的AIO機種LaVie Home，則是換上Intel Comet Lake架構設計的第10代Core i系列處理器，並且採用8GB DDR4-2666記憶體與256GB M.2-2280 PCIe SSD，另外可選擇搭載3TB 5400轉硬碟與DVD±R光碟燒錄機，同時包含搭載Wi-Fi 6、藍牙5.0與有線網路連接埠

LaVie Home將在今年3月進入美國市場，預計以1799.99美元起跳價格上市。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》