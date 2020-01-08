Intel預告第三代Xeon可擴充處理器 強調邊緣運算更加重要

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在而在接下來的5G聯網應用、人工智慧技術大量推廣應用，同時也催生越來越多的智慧物聯網應用模式，未來在裝置端整合人工智慧技術，藉此對應處理更龐大資料量的必要性將越來越顯著。

以旗下Mobileye為例，Intel強調藉由人工智慧與電腦是覺得結合，讓車輛行駛運作過程能透過邊緣運算實現主動警覺防護，協助駕駛在未能注意情況下避免撞擊等車禍情況發生。在與美國紅十字會合作部分，則是藉由第二代Xeon可擴充處理器整合人工智慧技術，讓紅十字協會以其地圖補充計畫建構更精準的地圖內容，藉此在偏遠地區進行救助時，可以提供更精準的協助準備。

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除此之外，Intel也說明藉由Xeon可擴充處理器進行的邊緣運算，更協助Netflix針對旗下收錄影集內容以開源高效能編碼器 (SVT-AV1)進行壓縮串流，讓整體播放觀看效益得以提昇，其他應用更包含針對2020年東京奧運賽事的運動員訓練，以及觀眾直播觀看體驗進行數據處理最佳化。

甚至，在Xeon可擴充處理器運算效能支撐下，更可實現讓觀眾透過任意角度觀看賽事效果，其中便是在串流播放過程同時提供所有角度記錄內容，讓觀眾可以針對個人需求以最佳角度觀看，但是每分鐘所產生串流資料量就高達3TB，因此不僅需要更高網路傳輸頻寬，邊緣運算效能也必須能夠搭配處理。

Intel確認將會在今年上半年推出第三代Xeon可擴充處理器，並且將整合DL Boost技術，藉此讓人工智慧訓練應用效能提昇60%。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》