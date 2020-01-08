2月上市！拍攝、錄影均明顯提昇的EOS 1DX Mark III正式揭曉

去年宣布投入開發的旗艦數位單眼相機EOS 1DX Mark III，稍早由Canon宣布正式推出消息，預計會在今年2月中旬上市，單機身建議售價則是6500美元，換算之下也大致要新台幣近20萬元。

分享 facebook

EOS 1DX Mark III採用2010萬畫素，並且針對拍攝速度等方面進行提昇的全新Digic X影像處理器，除了能有效去除拍攝時產生的果凍現象，同也能進一步去除摩爾紋情況，同時影像處理速度相比先前的Digic 6+處理器更提昇3.1倍左右，此外也能進一步減少影像雜訊。

而快門速度部分，EOS 1DX Mark III藉由雙像素自動對焦系統，分別可對應每秒16張的機械快門，電子快門速度則可達每秒20張 (開啟自動對焦和曝光情況)，可對應ISO 100-102400感光值，擴展模式則可對應ISO 50-819200，同時在ISO 6400-12800感光值的影像表現則有明顯提昇。

分享 facebook

在透過光學觀景窗取景時，將可透過191個自動對焦點 (包含155點十字對焦)捕捉被攝物件，相比EOS 1DX Mark II分別對應61個自動對焦點與41點十字對焦明顯提昇不少，同時也針對低光環境拍攝表現改善，而Canon更針對臉部偵測與人像拍攝表現做提昇，更支援眼部對焦，如果偵測眼部閉上情況，則會自動切換成追蹤整個人臉，甚至是頭部或身體部位。

另外，影像儲存部分則是透過兩組CFexpress 1.0卡槽存放記憶卡，另外也加入支援10位元HEIF影像格式，相比傳統JPEG格式可以記錄更多影像資訊，同時檔案格式也相對較小。

分享 facebook

錄影格式則可對應12位元色彩、5.5K@60fps RAW格式影片，另外也能對應記錄UHD 4K或DCI 4K 60fps影片，並且支援H.264、H.265，以及AII-I或IPB編碼格式，在錄影過程中也支援眼部對焦，或是人臉及頭部對焦，以及Serve AF輔助對焦功能，雖然一般情況下應該比較少人會用EOS 1DX Mark III拍攝影片，但顯然Canon依然希望能在此款旗艦機種強調其影片拍攝能力。

至於機身同樣採用防震、防塵、抗潮的鎂合金框體打造，包含電池與記憶卡的重量則縮減至1.44公斤，內建5軸電子防震，並且可配合鏡頭光學防震作為輔助，本身也配置3.2吋210萬畫素觸控螢幕，同時採用背光按鍵設計，方便使用者在低光環境下操作。而連接埠方面，則包含一組USB 3.1 Gen 2、3.5mm音訊輸入/輸出孔，更內建一組gigabit乙太網路連接孔，並且支援2.4GHz Wi-Fi、藍牙與GPS，使用者也能額外透過WFT-E9無線傳輸配件使用更快的無線傳輸功能。

至於電池續航表現方面，透過光學觀景窗取景的話，約可對應拍攝2850張照片，而透過LiveView螢幕取景的話，則可支援610張照片拍攝。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》