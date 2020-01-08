微星首款Qualcomm 5G連網晶片電競桌機 同步創作者使用需求推出鍵盤與滑鼠

除了更新電競筆電產品，微星此次也推出新款電競桌機Aegis Ti5，另外也針對創作者使用需求推出採剪刀腳按鍵設計的無線鍵盤CK40，以及採用凱華 (Kailh)微動開關設計的無線滑鼠CM30，並且推出採真無線耳機形式設計的入耳式藍牙耳機CH40。

Aegis Ti5 分享 facebook

Aegis Ti5基本上延續先前系列機種設計風格，並且採用特殊斜角站立，藉此讓機身內部熱氣能更快排出，此次更在前方面板加入切換遊戲模式的轉輪設計，讓使用者能依照遊玩效能需求切換不同運算效能模式，同時面板上的OLED面板也會即時顯示當前運作狀態。

至於連網部分則是額外搭載Qualcomm Snapdragon X55 5G連網晶片，讓Aegis Ti5能以5G網路建立更快連網模式，而硬體部分則預期會採用Intel新款第10代Core i系列處理器，最高預期可採用Core i9規格。

Aegis Ti5 分享 facebook

而針對創作者使用需求打造的無線鍵盤CK40，則是採剪刀腳按鍵設計，分別可藉由2.4GHz無線網路或藍牙4.2規格連接，另外也能相容蘋果macOS或iOS裝置使用，至於採用凱華微動開關設計的無線滑鼠CM30，則是採符合人體工學設計，表層更採用抗污設計，讓使用者能輕易清理。

此次推出的真無線藍牙耳機CH40，則是以藍牙5.0方式連結使用，單邊重量僅5公克，並且可對應長達全天聆聽使用體驗，單邊耳機則可同時對應左耳或右耳使用，而不必特別區分哪一組是哪一耳。

Aegis Ti5 分享 facebook

前端面板轉輪設計 分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

無線鍵盤CK40與無線滑鼠CM30 分享 facebook

真無線藍牙耳機CH40 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》