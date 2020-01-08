不只求硬體競爭 微星更在軟體力拚不同PC使用體驗差異化

為了進一步在PC產品與其他競爭對手產生更大差距，微星在旗下PC產品在電競機種，或是創作者部分均各自提供可手動或自動進行最佳化調整，甚至也能確保裝置作業系統日後驅動程式能更方便更新，另外更與Duet攜手合作Duet Display功能，藉此讓iPad在內平板裝置可以透過連接方式作為PC第二螢幕使用，甚至可以透過平板手寫筆在PC端塗鴉，進而創作需求使用效率提昇。

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在過往的PC裝置裡，除了藉由Dragon Center讓使用者能隨時監控PC運作狀態，並且能快速進行超頻，或是針對特定硬體驅動程式做更新。而在推出創作者系列產品後，自然也在裝置內提供名為Creator Center的中控台軟體，讓使用者能針對運算效能與電池平衡負載做最佳化調整。

此外，藉由共享的理念，微星除了與nahimic合作PC裝置端的聲音共享輸出技術，更與不少Mac裝置用戶會配合iPad等裝置使用的Duet Display技術合作，讓微星旗下PC裝置可以透過連線方式與平板裝置連接，並且將平板作為第二螢幕延伸或鏡像顯示，藉此擴展顯示範圍，甚至也能將第二螢幕作為輔助顯示使用，另外也能配合平板觸控或手寫筆功能作為操作工具。

而先前與BlueStacks技術合作之下，不僅讓Windows環境模擬Android平台穩定性越來越高，同時也能藉由運算效能最高可對應單鍵開啟12組app內容。同時，微星也強調藉由與BlueStacks的合作，更讓不少用戶直接在PC裝置段遊玩遊戲，進而改變PC使用模式。

在這樣的差異化發展之下，自然也讓微星在市場競爭多了一些區隔性。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》