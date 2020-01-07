宏碁發表輕薄筆電 攜手2大處理器廠商

宏碁今天發表2款全新Swift系列輕薄筆電，除了採用市場主流的英特爾（Intel）處理器，同時推出採用超微（AMD）處理器的版本，印證AMD處理器的競爭力提升。

13.5吋的Swift 3（SF313-52）筆電採用最新第10代Intel Core處理器，是宏碁與英特爾共同合作研發的機種，符合Intel Project Athena創新計畫的設計，以確保提供一致的反應、即時喚醒及電池壽命等。這款筆電支援語音喚醒，即使在待機模式下，也能與個人語音助理Cortana互動。

英特爾於2019年在台北國際電腦展（ComputexTaipei）發布Project Athena，與業界合作夥伴一起設計下一世代的超輕薄筆記型電腦。這項計畫打造出的超輕薄筆電搭載英特爾第10代10奈米製程Core處理器、整合Wi-Fi 6、Thunderbolt 3技術，並內建人工智慧（AI）以支援先進語音助理功能。

宏碁今天也發表14吋Swift 3（SF314-42）筆電，搭載的AMD Ryzen 4000系列處理器採用7奈米製程技術，重量1.2公斤、厚度1.59公分，並搭配超高螢幕占比及超窄邊框螢幕設計。

由於英特爾處理器供不應求，AMD在晶圓代工廠台積電7奈米製程的支援下得以大展身手，2019年市占率大幅提升。AMD技術長佩珀馬斯特（Mark Papermaster）日前接受外媒採訪時預測，2020年中AMD市占率將達到兩位數（10%以上）。