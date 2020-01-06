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「台灣中邪」說惹議 韓國瑜澄清：指憂慮台灣

終於！AirPods充電盒 可免費雷射鐫刻表情符號

2020-01-06 22:30電獺少女

上週才訂購 AirPods Pro 並且已經選擇雷射鐫刻文字的我表示...

蘋果旗下的 AirPods、iPad、iPod touch 和 Apple Pencil (第 2 代) 有提供免費雷射鐫刻的這項服務相信大家應該並不陌生，但過去僅有文字雷雕的選項，不過這幾天在官網上發現他們率先針對 AirPods 的無線充電盒推出了「表情符號」的鐫刻新選擇啦！(討 m～怎麼不在上週台灣開賣的時候就推出啦吼😭)

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方式和之前一樣，現在只要進入蘋果官網後，就可以在第二代 AirPods 和最新的 AirPods Pro 訂購頁面中點選「加上鐫刻」

然後底下就可以看到有「表情符號」和「文字」兩種選擇，目前在表情符號的部分一共有 26 個樣式，不確定之後是否會慢慢新增 (希望會🙏🏻)；文字的話中英 (含空格) 一樣總共可以填 15 個字！

不過大家要注意一下，目前這項雷射鐫雕只能在表情符號還有文字兩者之間二選一，沒辦法同時擁有喔～這點宇恩是覺得有點可惜 QQ，但至少有做出一些變化了，如果最近有要入手 AirPods 的獺友可以免費玩一下，也希望其他產品後續可以新增 emoji 這個選項啦！

(新聞來源:Apple官網)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電AirPods蘋果AirPods Pro

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