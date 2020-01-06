Siri可遙控了！IKEA智慧窗簾終於支援Apple HomeKit

圖片及資料來源：9to5Mac、iPhone Mania 分享 facebook

IKEA對智慧家庭產品不惜餘力，不只有智慧燈泡、智慧音箱（智慧喇叭）之外，智慧窗簾FYRTUR也在美國 IKEA上市後，雖然可以整合 Google Home或透過遙控器控制，但卻無法透過iPhone直接遙控。等了一年IKEA終於辦到了，iPhone終於可以透過Siri遙控來遙控窗簾捲起或放下了。

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據9to5Mac報導，2019 年初 IKEA 智慧窗簾推出並不支援HomeKit，而是必須透過Google Home或遙控器控制。當時 IKEA 承諾會在 2019 年秋季，但延遲到 2020 年 1 月初終於成真了。

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想要IKEA智慧窗簾支援Apple HomeKit ，必須先將Trådfri開關的韌體更新到最新版本，也就是ver 1.10.28，如果沒有看到最新版本韌體的話，可能要等一段時間再試試看。

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一旦更新完成之後，使用者就可以將 IKEA 智慧窗簾加入Apple HomeKit系統，透過手機遙控就能讓窗簾上升或下降，也可以直接使用Siri語音控制窗簾。

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目前IKEA推出的智慧窗簾有KADRILJ與FYRTUR兩款，差別在於遮光的效果，FYRTUR為全遮光，而KADRILJ則是部分透光，必須透過IKEA TRÅDFRI閘道器連結才能使用。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》