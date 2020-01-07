NVIDIA攜手華碩 推出首款支援360Hz畫面更新率電競螢幕

隨著電競螢幕、筆電，甚至手機的畫面更新率都能上攀至240Hz規格，NVIDIA稍早宣布與華碩率先推出第一款支援360Hz畫面更新率的ROG Swift 360電競螢幕，同時NVIDIA也針對現有G-Sync技術做了更新，藉此因應持續更新的螢幕技術，以及更快反應時間。

分享 facebook

而此次與NVIDIA一同揭曉的ROG Swift 360電競螢幕，則是目前唯一一款支援360Hz畫面更新率的螢幕，同時採用24.5吋與1080P解析度，在360Hz畫面更新率之下的螢幕反應時間約為2.8毫秒，幾乎不會看見因網路傳輸延遲產生的鬼影現象，同時也能藉由G-Sync技術對應更穩定的顯示表現。

除了華碩，NVIDIA預期接下來也會與更多廠商合作打造新款螢幕，藉此讓360Hz畫面更新率成為正式標準，同時也預期能廣泛應用在講求更快操作反應的電競賽事，讓畫面更新率能跟得上電競選手操作手速與視覺反應。

為了讓螢幕畫面顯示更為穩定，NVIDIA此次也更新既有G-Sync技術，除了加入支援360Hz畫面更新率與低於3毫秒的畫面反應時間，更支援VRR (Vertical Refresh Rate,垂直掃描頻率)變更處理，就此讓新款螢幕依然可呈現抗撕裂與極低延遲的畫面表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》