三星The Wall系列電視增加四種拼接尺寸 皆有零極限邊框設計

去年宣布藉由Micro LED面板拼接而成的The Wall系列電視，最大拼接面積可達292吋之後，三星在此次CES 2020展前更宣布增加包含88吋、93吋、110吋與150吋四種拼接面積選項，藉此讓The Wall系列電視能有更大佈署彈性。

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去年年初揭曉的新一代Micro LED面板，主要藉由模組化設計，讓螢幕可對應不同尺寸設計，分別支援9×3、1×7、5×1等螢幕排列比例，甚至也能對應異構形式，非平面呈現的螢幕規格，或是打造不同螢幕互動體驗，藉此實現螢幕更多設計應用的可能性。

由於能在更小面積實現更高顯示密度，因此能在75吋拼接面積實現4K解析度顯示效果，而相較先前已經支援的75吋、146吋、219吋與292吋拼接面積，此次加入的四種拼接面積尺寸，更是讓三星The Wall系列電視能有更大拼接佈署彈性。

不過，此次增加的150吋雖然與先前已經支援146吋面積相近，實際上還是有貼近無邊框的零極限形式設計差異，因此能讓拼接後的螢幕更無邊框感，而88吋拼接尺寸也會有相同效果。

而目前The Wall系列電視依然鎖定商業應用為主，主要針對商展、城市廣告、或是演唱會等活動現場使用，但也能對應部分消費市場使用需求。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》