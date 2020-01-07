The Frame電視多了32吋、75吋版本 直向播放The Sero系列電視今年跨入全球市場

除了公布新款8K QLED電視，三星也宣布旗下The Frame系列電視額外加入入門款32吋，以及更大尺寸設計的75吋版本。除此之外，先前僅在韓國市場銷售、可直向觀看的The Sero系列電視，確定會在今年開始進入全球市場銷售。

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The Frame系列電視自從推出之後就受到不少歡迎，而三星也隨著市場需求陸續加入更小或更大尺寸選項，此次宣布增加更小的32吋，以及更大的75吋，同樣也是因應更多市場需求，並且讓The Frame系列電視能夠攻佔更多尺寸規格需求。

至於螢幕規格依然維持採用4K解析度與雙LED背光模組設計，尚未跟進更高解析度潮流增加8K解析度。而此次更新，其實也尚未公布具體上市時間與售價。

至於去年宣布推出，但僅在南韓市場銷售的The Sero系列電視，目前則是確定會在今年內於全球市場銷售，主要透過螢幕可90度側向翻轉設計，讓電視螢幕可以透過直向顯示，進而可觀看源自手機投放內容，並且進行互動，或是觀看線上社群服務所分享手機拍攝直向影片。

另外，因應近年隱私問題，三星更宣布將在2020年款電視產品加入隱私管控app，讓使用者能透過此app確認個人登入帳號相關資訊是如何被使用，同時被蒐集哪些資訊。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》