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動眼看／最高可安裝Core i9處理器、獨立顯示卡的Intel Ghost Canyon NUC

2020-01-07 08:07楊又肇

相較過往NUC設計，此次推出最高可搭載Core i9規格處理器與獨立顯示卡，並且能依照需求升級運算元件的「Ghost Canyon NUC」，實際尺寸幾乎等同一款小型桌機設計。

「Ghost Canyon NUC」
「Ghost Canyon NUC」
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而為了確保內部散熱表現，整個NUC設計採前後網板設計，並且在上下位置增加散熱風孔，同時顯示卡部分則可選擇雙插槽或單插槽形式，實際可安裝長度預期會有所限制，採用特殊散熱系統設計的顯示卡可能會無法順利安裝。

連接埠方面，則在背面搭載兩組RJ-45網路孔、兩組支援Thunderbolt 3的USB-C與四組USB-A 3.1，另外也搭載一組HDMI輸出，並且可透過音訊孔連接喇叭。前方面板則提供一組SD記憶卡讀卡機、兩組USB-A 3.1，以及一組音訊孔。

處理器規格方面，「Ghost Canyon NUC」分別可選擇搭載Intel第9代Core i9、Core i7或Core i5處理器規格，最高可對應運作時脈達5GHz以上的Core i9-9980HK。

除了展示本身採公版設計的「Ghost Canyon NUC」設計，Intel也透露接下來將會有更多由合作夥伴打造，並且以公版設計為基礎進行客製化的NUC準備亮相，意味接下來多數桌機體型將會逐漸縮減，同時仍可確保足夠運算效能。

實際大小與目前常見mini PC尺寸相近，但額外可採用Core i9等級處理器，...
實際大小與目前常見mini PC尺寸相近，但額外可採用Core i9等級處理器，並且可安裝獨立顯示卡增加運算顯示效能
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前方電源操作面板
前方電源操作面板
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兩側採用網板設計，而機身框體周圍也採用密集散熱孔設計
兩側採用網板設計，而機身框體周圍也採用密集散熱孔設計
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背面搭載連接埠介面，同時可安裝佔用雙卡槽空間的獨立顯示卡
背面搭載連接埠介面，同時可安裝佔用雙卡槽空間的獨立顯示卡
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不過受到機殼尺寸，以及電源供應輸出瓦數限制，「Ghost Canyon NUC」...
不過受到機殼尺寸，以及電源供應輸出瓦數限制，「Ghost Canyon NUC」實際可使用顯示卡選擇也可能因此受限
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

顯示卡Intel

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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