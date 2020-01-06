親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
CES消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

三星終於將旗下Odyssey電競品牌用於螢幕產品 推出兩款電競曲面螢幕

2020-01-06 08:54楊又肇

過去在電競螢幕產品也有使力的三星，今年終於將旗下Odyssey電競品牌應用在旗下螢幕產品，預計推出支援240Hz畫面更新率，並且支援曲面設計的CTG9，以及尺寸相對較小的CTG7，同時外觀設計也更符合電競產品常見的科技風格。

分享

CTG9採解析度達5120 x 1440、32:9顯示比例的49吋規格設計，並且支援240Hz畫面更新率，以及符合DisplayHDR 1000亮度表現，同時亮度峰值可達1000 cd/m2，螢幕曲度也採用1000R規格打造，本身更支援NVIDIA G-Sync與AMD FreeSync畫面抗撕裂顯示技術，背面裝飾燈光則有52種顏色與5種亮燈方式。

至於螢幕尺寸僅提供32吋與27吋規格的CTG7，則同樣支援240Hz畫面更新率與1000R曲度設計，另外也同樣支援NVIDIA G-Sync與AMD FreeSync畫面抗撕裂顯示技術，但螢幕亮度僅符合DisplayHDR 600，亮度峰值僅達600 cd/m2，而螢幕顯示比例調整為16:9。

但兩款螢幕均採用三星旗下QLED量子點顯示面板技術，藉此對應更快顯示反應與更逼真色彩表現。不過，兩款螢幕暫時都還沒有公布具體售價與實際上市時間。

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌電競螢幕三星

延伸閱讀

LED廠轉骨突圍 攻利基應用

重磅廣播／電競女子的美麗與哀愁：Remili...

華碩 電競周邊商品熱銷

面板雙虎搶電競商機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

小米手錶Color出現啦！最長14天續航約3500元

2020-01-05 21:19

Dell更新新一代XPS 13輕薄筆電 以及諸多商用與電競螢幕

2020-01-04 08:16

Dell針對企業會議使用需求 打造一款86吋互動輕觸式螢幕

2020-01-04 08:13

搭載聯發科5G連網晶片 Dell揭曉旗下首款5G常時連網筆電Latitude 9510

2020-01-04 08:11

NVIDIA計畫今年推Ampère顯示架構產品 由台積電、三星7nm EUV技術代工

2020-01-04 07:59

三星5G連網手機去年累積出貨達670萬支 接續推出全球首款5G連網平板

2020-01-04 07:54

不僅便利、安全、更好玩的Philips Hue系列燈泡，還能調整人體自然作息

2020-01-03 12:27

三星準備推出第一款符合「8KA Certified」認證的8K電視

2020-01-03 11:40

熱門文章

外媒評選十年來最棒五款手機 HTC奪得冠軍

2020-01-05 17:35

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top