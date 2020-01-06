三星終於將旗下Odyssey電競品牌用於螢幕產品 推出兩款電競曲面螢幕

過去在電競螢幕產品也有使力的三星，今年終於將旗下Odyssey電競品牌應用在旗下螢幕產品，預計推出支援240Hz畫面更新率，並且支援曲面設計的CTG9，以及尺寸相對較小的CTG7，同時外觀設計也更符合電競產品常見的科技風格。

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CTG9採解析度達5120 x 1440、32:9顯示比例的49吋規格設計，並且支援240Hz畫面更新率，以及符合DisplayHDR 1000亮度表現，同時亮度峰值可達1000 cd/m2，螢幕曲度也採用1000R規格打造，本身更支援NVIDIA G-Sync與AMD FreeSync畫面抗撕裂顯示技術，背面裝飾燈光則有52種顏色與5種亮燈方式。

至於螢幕尺寸僅提供32吋與27吋規格的CTG7，則同樣支援240Hz畫面更新率與1000R曲度設計，另外也同樣支援NVIDIA G-Sync與AMD FreeSync畫面抗撕裂顯示技術，但螢幕亮度僅符合DisplayHDR 600，亮度峰值僅達600 cd/m2，而螢幕顯示比例調整為16:9。

但兩款螢幕均採用三星旗下QLED量子點顯示面板技術，藉此對應更快顯示反應與更逼真色彩表現。不過，兩款螢幕暫時都還沒有公布具體售價與實際上市時間。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》