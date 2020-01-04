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三星5G連網手機去年累積出貨達670萬支 接續推出全球首款5G連網平板

2020-01-04 07:54楊又肇

日前透露推出支援5G連網的Galaxy Tab S6 5G版本之後，三星稍早除了透露將會在今年第一季內推出此款平板之外，更進一步分享過去一年在5G連網手機產品發展成果。

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依照三星說明，Galaxy Tab S6 5G版本將是全球第一款支援5G連網功能的平板裝置，預期今年將會有更多平板裝置也跟進加入5G連網戰局。不過，三星並未具體透露Galaxy Tab S6 5G版本硬體細節，但基本上外觀與使用功能顯然與先前推出的4G版本與純Wi-Fi版本並沒有太大差異。

而在過去一年的5G連網手機產品發展成果中，三星表示總計累積超過670萬支5G連網手機出貨量，其中包含Galaxy S10 5G、Galaxy Note 10 5G、Galaxy Note 10+ 5G、Galaxy A90 5G，以及螢幕可凹折手機Galaxy Fold 5G版本，預期也納入僅在中國市場銷售的新款Galaxy W20 5G版本，同時在去年11月於全球地區搶下53.9%的5G連網手機市場佔比。

不過，三星採用數據實際上為出貨量，而非實際銷售量，因此真正銷售數量可能多少會有些落差。但從市調數據顯示，5G連網手機在去年全球手機產品總出貨量僅佔1%左右，加上5G網路服務在去年其實也才剛處於剛開始推行階段，預期要到今年下半年之後才會有更明顯普及應用趨勢。

預期在今年下半年開始，5G連網手機使用需求將會明顯增加，其中因素包含5G網路服務開始普及，同時有更多親民化價位的5G連網手機加入市場競爭，進而讓5G網路應用變得更為廣泛，並且讓更多生活應用服務產生改變。

為了不落後中國品牌手機市場競爭，三星顯然也針對接下來的5G網路市場做好準備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌三星Galaxy Tab5G

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聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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