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NVIDIA計畫今年推Ampère顯示架構產品 由台積電、三星7nm EUV技術代工

2020-01-04 07:59楊又肇

在2018年正式揭曉Turing顯示架構，並且推出對應的專業繪圖卡，更在後續宣布推出面向遊戲玩家使用的顯示卡產品後，市場預期NVIDIA將會在今年宣布推出Ampère為架構名稱的新款GPU設計。

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至於時間點預期會選在今年地點位於美國華盛頓哥倫比亞特區舉辦的SIGGRAPH 2020期間公布，其中可能同樣先更新專業繪圖卡產品，接下來才會在德國科隆電玩展期間公布面向玩家市場的顯示卡產品。

而為了確保供貨充足，NVIDIA此次預期將同時與台積電三星合作7nm製程技術代工，其中將會採用7nm EUV製程技術，但在代工比例仍會由台積電取得多數訂單。

實際上，NVIDIA在推行Pascal顯示架構產品時，曾經也是尋求台積電與三星協助代工，前者藉由旗下16nm製程技術進行生產，而後者則是以14nm製程技術代工。

此外，隨著Ampère顯示架構將採用7nm製程技術生產，市場預期新一代顯示卡僅需原本一半電力即可發揮相同運算效能，意味Ampère顯示架構將帶來比Turing更高的顯示運算效能，同時應用在輕薄筆電產品也能發揮更高顯示運算效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電哥倫比亞華盛頓NVIDIA三星

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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