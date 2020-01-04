搭載聯發科5G連網晶片 Dell揭曉旗下首款5G常時連網筆電Latitude 9510

先前由Intel宣布與聯發科攜手合作PC使用5G連網晶片之後，Dell也很快地在CES 2020展前揭曉第一款採用此設計的5G連網筆電，將是隸屬於商用筆電產品的15吋Latitude 9510。

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Latitude 9510將採用Intel第10代Core i7在內處理器規格，並且對應Intel vPro技術，同時也能藉由Intel Adaptix技術加快運算效率，另外更可藉由機器學習讓電池運作最佳化，進而拉長電池使用時間，或是透過充電最佳化，讓電池可在20分鐘內充入35%電量。

而在安全防護方面，則可透過Intel環境感知技術與微軟Hello技術增加裝置隱私安全，另外也能透過人工智慧技術讓筆電麥克風收音效果最佳化，藉此讓使用者在視訊會議等應用需求可清晰收音。

至於連網功能部分，Latitude 9510不僅支援Wi-Fi 6無線網路功能，更可透過內建5G連網能力對應高速5G網路連接效果，或是相容現有4G網路連接資源，讓筆電能藉由常時連網提供更即時的工作使用效益。

筆電本身則同樣採用2 in 1形式、支援手寫筆操作的InfinityEdge極窄邊框螢幕設計，同時透過碳纖維材質風扇與雙熱導管設計排熱，5G連網天線則是巧妙地與麥克風元件整合，並且隱藏在螢幕邊框內，避免影響天線收訊效果。

建議售價方面，Latitude 9510預計會在今年3月26日於全球市場銷售，預計以1799美元起跳價格推出。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》