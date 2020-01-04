親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
CES消費電子展
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

美軍追殺？ 伊拉克什葉派民兵領袖車隊遇襲 六人喪生

學測國文搶高分！高人指點：試題先懂「長寬高」作文把握3法門

搭載聯發科5G連網晶片 Dell揭曉旗下首款5G常時連網筆電Latitude 9510

2020-01-04 08:11楊又肇

先前由Intel宣布與聯發科攜手合作PC使用5G連網晶片之後，Dell也很快地在CES 2020展前揭曉第一款採用此設計的5G連網筆電，將是隸屬於商用筆電產品的15吋Latitude 9510。

分享

Latitude 9510將採用Intel第10代Core i7在內處理器規格，並且對應Intel vPro技術，同時也能藉由Intel Adaptix技術加快運算效率，另外更可藉由機器學習讓電池運作最佳化，進而拉長電池使用時間，或是透過充電最佳化，讓電池可在20分鐘內充入35%電量。

而在安全防護方面，則可透過Intel環境感知技術與微軟Hello技術增加裝置隱私安全，另外也能透過人工智慧技術讓筆電麥克風收音效果最佳化，藉此讓使用者在視訊會議等應用需求可清晰收音。

至於連網功能部分，Latitude 9510不僅支援Wi-Fi 6無線網路功能，更可透過內建5G連網能力對應高速5G網路連接效果，或是相容現有4G網路連接資源，讓筆電能藉由常時連網提供更即時的工作使用效益。

筆電本身則同樣採用2 in 1形式、支援手寫筆操作的InfinityEdge極窄邊框螢幕設計，同時透過碳纖維材質風扇與雙熱導管設計排熱，5G連網天線則是巧妙地與麥克風元件整合，並且隱藏在螢幕邊框內，避免影響天線收訊效果。

建議售價方面，Latitude 9510預計會在今年3月26日於全球市場銷售，預計以1799美元起跳價格推出。

分享

分享

分享

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

5GCESDell聯發科筆電

延伸閱讀

美伊衝突潑冷水 台股噴量1927億撐紅

蘋果今年推出的新款iPhone將會搭載Sna...

她將行動電源放包包卻爆開 網曝「沒電」是關鍵

台積電、聯發科賣壓出籠 台股創高後翻黑

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

三星準備推出第一款符合「8KA Certified」認證的8K電視

2020-01-03 11:40

三星5G連網手機去年累積出貨達670萬支 接續推出全球首款5G連網平板

2020-01-04 07:54

Dell更新新一代XPS 13輕薄筆電 以及諸多商用與電競螢幕

2020-01-04 08:16

Dell針對企業會議使用需求 打造一款86吋互動輕觸式螢幕

2020-01-04 08:13

NVIDIA計畫今年推Ampère顯示架構產品 由台積電、三星7nm EUV技術代工

2020-01-04 07:59

不僅便利、安全、更好玩的Philips Hue系列燈泡，還能調整人體自然作息

2020-01-03 12:27

法雅客、iStore年度熱賣王 前三名Apple全包！

2020-01-02 17:01

等不及AirPods Pro 這幾款真無線藍牙耳機現在就能擁有

2020-01-02 16:49

熱門文章

她將行動電源放包包卻爆開 網曝「沒電」是關鍵

2020-01-03 11:24

小米智慧攝影機拍到別人家？Google暫時封鎖權限調查

2020-01-03 16:24

「米家智慧攝影機漏洞」小米回應了！修復並確認完善後將重新上線

2020-01-03 17:35

不用再猜了！三星Galaxy Note10 Lite將於二月登台

2020-01-03 23:48

測試版Microsoft Edge瀏覽器 微軟開始悄悄移除beta標籤了

2020-01-03 11:48

蘋果今年推出的新款iPhone將會搭載Snapdragon X55 5G連網晶片

2020-01-03 11:37

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top