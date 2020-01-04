Dell針對企業會議使用需求 打造一款86吋互動輕觸式螢幕

微軟針對企業用戶打造Surface Hub系列螢幕產品後，Dell也跟進推出採86吋設計的互動輕觸式螢幕C8621QT，同樣鎖定企業辦公使用需求。

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C8621QT採用86吋、4K解析度的IPS顯示面板，並且支援可20點同時觸控操作，或是透過手寫筆進行書寫，本身也具備抗藍光ComfortView護眼舒適技術，讓與會互動人員不會因為長時間盯著螢幕而使眼睛疲倦。

不過，C8621QT並未像Surface Hub整合完整PC功能，必須搭配額外連接的Windows PC裝置使用，因此Dell也預計推出名為OptiPlex Micro的迷你桌機，藉此建造智慧會議用設備。

至於C8621QT內建連接埠，則包含多組HDMI、USB Type-A、USB Type-B，以及具備PD充電功能的USB Type-C，另外也能透過DisplayPort與裝置連接顯示輸出訊號，螢幕本身也搭載兩組20W輸出功率的擴音器。

Dell預計在今年4月10日才會正式推出C8621QT，但尚未公布具體售價。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》