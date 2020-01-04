Dell更新新一代XPS 13輕薄筆電 以及諸多商用與電競螢幕

趕在CES 2020開展之前，Dell一樣在展前宣布更新新一代XPS 13，同時也公布多款螢幕產品，包含新款專業螢幕產品，以及針對遊戲使用的Alienware品牌螢幕，更針對企業需求打造大型86吋互動式螢幕產品。

分享 facebook

此次更新的新款XPS 13，採用高達91.5%的螢幕顯示佔比，並且維持16:10顯示比例，分別提供1080P與4K規格選項，更支援HDR顯示與Dolby Vision技術。

而機身鍵盤則進一步放大9%比例，觸控板面積也增加17%，使得鍵盤配置幾乎讓機身左右兩側沒有留下太多扶手空間，但也讓整體大小顯得更加輕巧。

至於硬體規格部分，新款XPS 13將會採用Intel第10代Core i系列處理器，其中更可選擇使用Ice Lake架構設計的Core i7-1065G7四核心處理器，最低則可選擇使用Core i3規格，而記憶體則最高可對應32GB，並且支援DDR4規格，另外最高可對應Intel Iris Plus等級整合式顯示卡，本身則會遵循Intel Project Athena設計規範打造。

Dell預計在1月7日率先於美國市場推出新款XPS 13，建議售價為990.99美元起跳，另外也計畫在2月4日針對Linux使用需求推出預載Ubuntu 18.04LTS作業系統的開發者版本，建議售價則是1199.99美元起跳。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

至於在螢幕產品部分，Dell分別推出42.5吋設計的大尺寸Ultrasharp螢幕U4320Q，除了在色彩顯示強化之餘，更將USB-C連接顯示功能加入，並且支援四畫面分割功能，讓使用者能對應更方便的多畫面檢視效果。

U4320Q建議售價則是1050美元，預計在今年1月底於美國市場銷售。另一款加入色度計的27吋4K解析度專業顯示器UP2720Q，以及加入USB-C連接顯示功能的U2520D，還有27吋商用顯示器E2720HS，預計同樣會在今年1月底推出。

遊戲應用方面，則是更新支援240Hz畫面更新率的Alienware 25，本身採用25吋IPS顯示面板打造，支援NVIDIA G-Sync與AMD FreeSync畫面抗撕裂技術，預計在今年3月中於美國市場推出，建議售價則是499.99美元，相對親民許多。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》