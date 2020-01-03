三星準備推出第一款符合「8KA Certified」認證的8K電視

三星稍早宣布將與8K協會合作推動8K電視產品認證計畫，同時也將藉由「8KA Certified」認證貼紙協助消費者挑選符合規範的8K電視產品。

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雖然三星、LG、Sony在內品牌均已在消費市場推行8K電視產品，但市面上仍未有針對8K電視產品的認證，因此8K協會 (8KA,8K Association)與三星將推行「8KA Certified」認證計畫，並且透過認證貼紙讓消費者方便識別符合規範的8K電視。

而從相關聲明顯示，預期三星接下來預計推出的8K電視將會率先獲得「8KA Certified」認證，其中包含顯示解析度達7680 x 4320，同時亮度峰值可達600 nits，並且支援HDMI2.1、HVEC編碼，而在HDR顯示效果、顏色與對比呈現，以及銳利度表現都要有一定水準。

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除了三星，預期LG、Sony在內電視業者也會推出新款8K電視產品，同時預期也會加上更多新技術吸引消費市場目光，例如LG去年以可捲曲電視產品創造話題，而三星預期會在今年CES 2020期間揭曉真正「無邊框」設計的電視產品。

在接下來的技術發展中，預期8K電視將會接續4K電視成為主要發展項目，同時也將使4K電視產品更為普及，而在5G網路技術持續推廣之下，則預期讓更多數位內容能以更高解析度、畫質呈現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》