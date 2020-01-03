親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

墜毀黑鷹直升機黑盒子找到了 將送運安會判讀

謝謝有妳！陳秋霞從座標循哨音見機駭 高山活地圖幫大忙

三星準備推出第一款符合「8KA Certified」認證的8K電視

2020-01-03 11:40楊又肇

三星稍早宣布將與8K協會合作推動8K電視產品認證計畫，同時也將藉由「8KA Certified」認證貼紙協助消費者挑選符合規範的8K電視產品。

分享

雖然三星、LGSony在內品牌均已在消費市場推行8K電視產品，但市面上仍未有針對8K電視產品的認證，因此8K協會 (8KA,8K Association)與三星將推行「8KA Certified」認證計畫，並且透過認證貼紙讓消費者方便識別符合規範的8K電視。

而從相關聲明顯示，預期三星接下來預計推出的8K電視將會率先獲得「8KA Certified」認證，其中包含顯示解析度達7680 x 4320，同時亮度峰值可達600 nits，並且支援HDMI2.1、HVEC編碼，而在HDR顯示效果、顏色與對比呈現，以及銳利度表現都要有一定水準。

分享

除了三星，預期LG、Sony在內電視業者也會推出新款8K電視產品，同時預期也會加上更多新技術吸引消費市場目光，例如LG去年以可捲曲電視產品創造話題，而三星預期會在今年CES 2020期間揭曉真正「無邊框」設計的電視產品。

在接下來的技術發展中，預期8K電視將會接續4K電視成為主要發展項目，同時也將使4K電視產品更為普及，而在5G網路技術持續推廣之下，則預期讓更多數位內容能以更高解析度、畫質呈現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌三星4K畫質LGSony

延伸閱讀

消息指稱 Sony最快明年3月開放PS5預購...

Sony預計明年推出的旗艦手機將取名「Xpe...

Sony Store插旗遠百信義A13 百坪...

Sony Store百坪直營店 進駐遠東百貨...

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

法雅客、iStore年度熱賣王 前三名Apple全包！

2020-01-02 17:01

等不及AirPods Pro 這幾款真無線藍牙耳機現在就能擁有

2020-01-02 16:49

最長可待機14天的小米手錶Color揭曉 換上圓形錶面設計

2020-01-02 10:57

三星新款「無邊框」電視實際外觀、型號曝光

2020-01-02 10:51

小米設計師就是任性！打破自家高層說法 將上市圓盤手錶

2020-01-01 20:59

三星透露「NEON」與先前推出的Bixby數位助理無關

2020-01-01 11:50

三星將在CES 2020揭曉真正無邊框設計電視

2020-01-01 07:34

數位相機全球累積出貨量 可能創2001年以來新低

2020-01-01 07:30

手機舊換新 一顆「豆腐」搞定備份

2019-12-31 14:46

Intel預計在CES 2020揭曉26款代號「Comet Lake-S」的桌機版處理器

2019-12-31 11:22

三星在台接續推出支援4G LTE連網的Galaxy Tab S6

2019-12-31 11:13

LG首款室內園藝設備 讓你在家自動化種菜

2019-12-31 11:13

動眼看／隨身配戴 且能化解臨時需求窘境的NILS 2.0手環充電線

2019-12-31 11:12

列入PRODUCT(RED)產品項目 蘋果可能準備推出紅色款Apple Watch

2019-12-31 11:09

蘋果最新Mac Pro可削蘿蔔絲？日本Youtuber傑作網大讚

2019-12-30 19:11

AirPods Pro、16吋MacBook Pro悄悄在台灣蘋果官網開放訂購

2019-12-30 19:07

新年禮物就是你了！AirPods Pro今起官網開賣

2019-12-30 10:52

用原力保護你的手機！ 犀牛盾 X《星際大戰》手機保護殼

2019-12-30 09:28

LG新款soundbar喇叭 將可透過人工智慧校準最佳音色

2019-12-29 11:43

Anker推出第一款符合MFI認證的外接閃光燈 讓iPhone拍攝影像更明亮

2019-12-29 11:43

AirPods續航力變很差？國外網友一招讓電力起死回生

2019-12-28 20:58

Teslasuit Glove是一款可在虛擬環境感受觸覺、物理阻力的手套操作設備

2019-12-28 08:00

AirPods Pro預售日一延再延 露天跨境電商搶先促銷

2019-12-24 12:33

台灣大myAir 助攻國家級醫學研究

2019-12-24 10:59

LG跟進推出一款可節省桌面佔用空間的螢幕 不用時可貼合牆壁

2019-12-23 10:09

三星預計在CES 2020推出「NEON」 提供沉浸式智慧體驗

2019-12-23 10:08

GoPro推出支援HERO8 Black 與一般相機使用的Light Mod配件

2019-12-23 10:07

純白徠卡M10-P相機限量登場 每個細節都太美了！

2019-12-20 11:54

ZigBee聯盟推新技術規格 蘋果、亞馬遜、Google物聯網裝置將能彼此互連

2019-12-20 10:42

AMD開源支援CPU多線程運算的FEMFX項目 模擬真實物理反應互動效果

2019-12-20 10:41

最佳耶誕禮就是它！遠傳愛講定位手表 語音助理就能通

2019-12-19 18:14

大螢幕追劇夯！觀看流量僅次於平板、手機

2019-12-19 16:41

遠傳攜手高通推智慧錶 年銷量拚破萬

2019-12-19 14:24

他想買無線充電放公司 網友揭原因勸退：手機會過熱

2019-12-19 11:18

維修網站拆解Mac Pro讚：這是蘋果史上最好維修的產品！

2019-12-18 16:47

德州組裝的新款Mac Pro可能僅在美國境內銷售 其餘仍是中國組裝

2019-12-18 08:54

Philips Hue系列智慧連網燈具產品 將使戶外場景也能多彩多姿

2019-12-17 09:00

Intel打造僅有手掌大小的光達 讓機器人、自駕車建立精準環境感知

2019-12-16 11:43

保留配戴輕盈 Bosch讓一般眼鏡化作可投放即時資訊的智慧穿戴裝置

2019-12-15 11:42
看更多

熱門文章

敢回顧嗎？教你找出十年前Google搜尋紀錄

2020-01-02 18:13

等不及AirPods Pro 這幾款真無線藍牙耳機現在就能擁有

2020-01-02 16:49

新年好消息 LINE新增刪好友功能 聯絡清單也要除舊佈新

2020-01-02 12:19

她將行動電源放包包卻爆開 網曝「沒電」是關鍵

2020-01-03 11:24

法雅客、iStore年度熱賣王 前三名Apple全包！

2020-01-02 17:01

蘋果今年推出的新款iPhone將會搭載Snapdragon X55 5G連網晶片

2020-01-03 11:37

台北電器空調影音3C電腦年終購物節 搶攻春節旺季商機

2020-01-02 17:09

測試版Microsoft Edge瀏覽器的beta標籤 微軟開始悄悄移除了

2020-01-03 11:48

蘋果與Imagination Technologies重新簽署技術授權合作

2020-01-03 11:39

即將開放試玩下載？ 《Final Fantasy VII 重製版》長時間試玩影片曝光

2020-01-03 11:35

三星準備推出第一款符合「8KA Certified」認證的8K電視

2020-01-03 11:40

美國境內音樂內容營收 已有80％來自串流服務

2020-01-03 11:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top