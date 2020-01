AMD預期在CES 2020揭曉全新顯示卡、Ryzen 4000系列APU

AMD稍早已經預告將在CES 2020期間接舉辦發表活動,預期將會揭曉全新Radeon RX 5600系列顯示卡,以及代號「Renoir (雷諾瓦)」的全新APU產品,預期以Ryzen 4000系列為稱,同時也可能一併公布64核心設計的Ryzen ThreadRipper 3990X處理器上市時間。

可能選在CES 2020展前活動揭曉的全新Radeon RX 5600系列顯示卡,效能預期介於Radeon RX 5700系列與Radeon RX 5500系列之間的全新顯示卡,有可能以此對比NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti與GTX 1660。

而先前已經有消息傳出的「Renoir」APU產品,則預期以7nm製程、Zen 2+架構打造,正式產品名稱則預期為Ryzen 4000系列,預期包含15W超低功耗版本,以及針對筆電產品打造的45W規格,另外也預計推出65W桌機標準版本與35W桌機低功耗版本,總計將會推出28款規格。

至於先前預告採64核心、128線程設計的Ryzen ThreadRipper 3990X處理器,預期會在此次發表會中揭曉上市資訊,同時也可能宣布推出48核心設計的Ryzen ThreadRipper 3980X處理器。

其他預留驚喜部分,則有可能預覽以台積電7nm+製程打造的全新Zen 3架構設計處理器,而支援即時光影追跡效果、採用RDNA2顯示架構,預計應用在微軟與Sony全新次世代主機的全新Navi架構顯示卡,預期也會在此次活動中預覽。

At #CES2020, AMD will push the envelope yet again to make 2020 an incredible year for high-performance computing.



Join us for our press conference on Monday, January 6th at 2PM PT on YouTube!