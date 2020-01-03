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AMD預期在CES 2020揭曉全新顯示卡、Ryzen 4000系列APU

2020-01-03 12:28楊又肇

AMD稍早已經預告將在CES 2020期間接舉辦發表活動，預期將會揭曉全新Radeon RX 5600系列顯示卡，以及代號「Renoir (雷諾瓦)」的全新APU產品，預期以Ryzen 4000系列為稱，同時也可能一併公布64核心設計的Ryzen ThreadRipper 3990X處理器上市時間。

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可能選在CES 2020展前活動揭曉的全新Radeon RX 5600系列顯示卡，效能預期介於Radeon RX 5700系列與Radeon RX 5500系列之間的全新顯示卡，有可能以此對比NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti與GTX 1660。

而先前已經有消息傳出的「Renoir」APU產品，則預期以7nm製程、Zen 2+架構打造，正式產品名稱則預期為Ryzen 4000系列，預期包含15W超低功耗版本，以及針對筆電產品打造的45W規格，另外也預計推出65W桌機標準版本與35W桌機低功耗版本，總計將會推出28款規格。

至於先前預告採64核心、128線程設計的Ryzen ThreadRipper 3990X處理器，預期會在此次發表會中揭曉上市資訊，同時也可能宣布推出48核心設計的Ryzen ThreadRipper 3980X處理器。

其他預留驚喜部分，則有可能預覽以台積電7nm+製程打造的全新Zen 3架構設計處理器，而支援即時光影追跡效果、採用RDNA2顯示架構，預計應用在微軟與Sony全新次世代主機的全新Navi架構顯示卡，預期也會在此次活動中預覽。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電AMD顯示卡

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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