不僅便利、安全、更好玩的Philips Hue系列燈泡，還能調整人體自然作息

Philips Hue系列主打創造居家全新燈光氛圍，同時也是不少智慧家庭物聯網應用中的重點裝置，在Google正式將支援中文語音互動的NEST Mini帶進台灣之後，則是讓更多消費者能以熟悉的語言與Philips Hue系列燈具進行互動。

▲Philips Hue系列可讓家中燈光變得更有氣氛 分享 facebook

在智慧家庭物聯網應用中，可透過連網操作的燈泡幾乎是基礎必備項目，讓使用者能透過app、聲控，甚至透過連動方式開啟、關閉，或是改變燈光顯示模式，不僅帶來更便利的使用模式，同時也能因應不同情境產生不一樣的應用效果。

例如，配合家裡門窗或人體感應器，一旦判斷家裡有人在警戒狀態下闖入，就會立即將燈泡點亮，並且以紅光作為警示，藉此作為嚇阻。其他應用，自然也包含出門時可透過app確認室內燈光是否忘記關閉，甚至也能在夜晚尚未回家前，預先將室內燈光打開，避免宵小伺機行竊，或是隨著手機定位自動開啟室內燈光，避免必須摸黑尋找燈光開關。

其實在Google將支援中文語音互動的NEST Mini帶進台灣以前，早已有不少人自行購買Google Home一類智慧喇叭，並且配合Philips Hue系列燈具打造智慧居家照明，而在NEST Mini在內Google智慧喇叭都開始支援中文語音互動情況下，更讓使用者能以中文語音下達諸如「Ok,Google,關閉臥室的燈」、「Hey,Google,把工作室的燈調亮成百分之50」，讓使用者能以熟悉、自然方式聲控家中燈具，甚至懶得離開棉被時，都能以簡單方式關閉燈光。

▲終於引進台灣市場的Google NEST Mini，現在也可以支援以中文語音互動 分享 facebook

▲延伸室內燈光色彩氛圍 分享 facebook

為什麼要選Philips Hue系列產品？

不過，許多人應該也會好奇既然市面上已經有小米推出的平價智慧燈泡，為什麼還要選擇價位相對還是較高的Philips Hue系列產品？

其實就Philips Hue系列產品來看，除了燈泡，更包含可獨立使用的情境燈，以及可隨意調整擺放位置，並且能靈活彎曲佈建的條燈，另外也包含吸頂燈、檯燈、立燈、吊燈等完整燈具，本身也針對此類燈具提供遙控器、可連動感應配件，相較之下的產品布局相對完整，甚至接下來也會持續推出更多智慧燈具、配件，讓使用者能打造更多不同居家智慧照明應用。

▲目前在台上市的Philips Hue系列產品包含燈泡、條燈、橋接器與控制配件 分享 facebook

此外，Philips Hue系列產品不僅支援諸如Google、小米、蘋果、亞馬遜在內物聯網連接生態，同時也能藉由IFTTT等應用服務串接更多使用功能，特別在超過1000種app均加入支援Philips Hue系列產品，甚至是直接針對Philips Hue系列產品打造，例如可將燈泡以舞池燈光般呈現，或是配合作息時間讓燈泡開啟時自動呈現不同色溫，並且透過1600萬色變化營造不同氣氛。

而配合專屬app設定情況下，即可讓Philips Hue系列產品可隨著聲音節奏，或是畫面主色改變燈光色調與點亮方式，藉此增添不同室內觀看氛圍，目前也能與Razer旗下Chroma多彩燈效技術連動，讓使用者使用的Razer滑鼠、鍵盤等周邊與Philips Hue系列產品，可以隨著遊戲聲光效果改變，進而透過燈光延伸遊玩臨場感受。

使用者可以透過Hue Entertainment智慧家庭娛樂功能，打造可隨著音樂節奏、電影與遊戲畫面，打造同步躍動的燈光效果，同時也能在觀賞影音內容時，隨著延展燈光顏色沉浸感受氛圍變化。內建的「Apps we like」選項條列app，更可讓使用者將Philips Hue系列產品與第三方App連動。

相較之下，Philips Hue系列產品不僅支援更多物聯網生態，本身也提供API內容讓眾多第三方服務串接使用，因此實際上能被應用的彈性更大，同時也能以更多產品類別對應不同使用需求。

▲在遊戲過程中即可隨著畫面變動呈現不同光影色彩 分享 facebook

▲在播放音樂內容時，不僅可隨著音樂節奏產生不同光影律動，更能依照畫面主色改變色調 分享 facebook

▲針對不同使用情境調整顏色 分享 facebook

適時改變燈光顏色，對於人體起居也有好處

除了滿足方便使用、作為居家防護，以及體驗樂趣等應用，其實Philips Hue系列產品更強調可隨著設定調整燈光的應用模式。

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依照人體在不同時間接受光源類型會產生不同反應，進而影響體內褪黑激素、皮質醇分泌量，Philips Hue系列產品更依循人本照明的想法設計，透過app設定等方式讓燈泡在不同時間形成各種顏色與亮度，例如早晨可模擬逐漸明亮陽光照射，讓人可以被舒適地自然喚醒，進而保有較好精神，而夜晚時候則換上偏黃顏色，不僅能讓精神輕鬆放緩，同時也能在就寢前培養睡眠情緒，藉此讓使用者在這樣的環境下可以有更健康作息。

在Philips Hue系列產品中，便是設計四種適合作息的光配方，分別在早上起床時以貼近陽光照射的照明顏色使人清醒，而在白天工作時間則以冷色配合高亮度，讓人的注意力可以維持專心，傍晚在家則可用舒適光亮與柔和顏色令人放鬆，適合家人相聚、互動使用，更晚時候則可讓燈光顏色逐漸偏暖、偏暗，藉此培養舒眠心情。

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使用者依然可以隨著個人喜好自行調整，比方說設定不同時間點切換顏色差異，同時也能決定燈光如何被點亮，而Philips Hue系列產品不僅提供以app連網操作，或是透過自然語音進行聲控，另外也能藉由配對無線開關保留原本燈具使用方式，更提供直覺、簡單使用體驗。

從Philips Hue系列產品的設計理念，不僅訴求方便、安全且有趣，更著重符合自然起居的生活應用，因此並非僅只是提供簡單的連網作動，或是在燈光顏色顯示作變化那樣簡單。

▲在PC端的專屬控制介面 分享 facebook

Philips Hue系列產品設置超簡單

要設置Philips Hue系列產品，其實只要先確認家裡網路都會維持連線，並且將對應Philips Hue系列產品橋接器串聯至有連網的無線路由器，再讓手機與橋接器連接相同無線網路，接下來即可依照Philips Hue系列產品專用app逐步完成設定燈具。

接下來就要看使用者本身想要與Google Home、Apple Home等物聯網系統連動，基本上Philips Hue系列產品都能相容這些物聯網系統。

▲Philips Hue系列產品實際盒裝 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》