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【心得分享】UPS不斷電系統 電池壞了怎麼辦？

2020-01-06 22:01

圖片及資料來源：三嘻行動哇
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在2015年時，柏青哥曾經開箱「APC Back-UPS Pro 1500不斷電系統」，它可以幫助我們在停電時可以維持電腦、伺服器繼續運作，讓我們有時間可以關機、不損害資料數據。

不過UPS不斷電系統用了4年，最近它一直嗶嗶叫，大喊電池壞掉了，問題是UPS機身好好的，實在捨不得扔掉，所以柏青哥上網買了電池，要來和大家分享如何 DIY 更換電池。

圖片及資料來源：三嘻行動哇
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更換電池前，事先購買了2顆7.0Ah / 12V的湯淺電池。這兩顆電池大小和UPS的電池差不多，但有個小問題，就是這兩顆新電池容量的Ah安培數比較UPS電池小了一點，不過因為它的電壓輸出都是12V，所以基本上是可以通用、沒有問題。

所以趕快來更換電池吧～

圖片及資料來源：三嘻行動哇
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首先將APC Back-UPS Pro 1500橫躺在桌上，打開下方的電池槽蓋子就可以看到UPS電池，再把電池抽出來。

圖片及資料來源：三嘻行動哇
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APC Pro 1500內建的電池是「APC ＃124更換電池盒」，電池上有標容量是9Ah / 12V，還滿大顆、滿重的，上網搜尋 APC ＃124 電池盒售價超過新台幣 2,000 元左右。

圖片及資料來源：三嘻行動哇
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這次買的電池只有 7.0Ah / 12V，雖然電池容量小一點，但兩者可以通用，而且湯淺電池一顆大約新台幣 200 元 ~ 500 元不等 ，兩顆電池 DIY 換起來比官方版電池便宜一半以上。

圖片及資料來源：三嘻行動哇
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UPS 電池看起來很大顆，但事實上是兩顆電池組成，所以更換前要先來拆解它。而第一步驟就是要把 UPS 兩側的貼紙輕輕撕下來。

撕下貼紙時，一定要慢慢來別撕壞，這樣等一下才可以貼到重新組裝好的電池上。除了別撕壞貼紙很重要之外，還要記得貼紙的方向，因為這和把電池安裝回 UPS 能不能輸出電力有關，裝錯的話 UPS 還是沒辦法使用。

圖片及資料來源：三嘻行動哇
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如果覺得貼紙黏得很緊，不好撕下來時，可以先用吹風機吹一吹把膠變熱就會變得很好撕，也不會浪費力氣了。

圖片及資料來源：三嘻行動哇
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把貼紙都撕下來後，就能看到 UPS 電池的廬山真面目啦！

這台 APC 所用的貴森森 UPS 電池其實是由兩顆 HR1234W 型號的電池串接再一起，電池容量是 12V / 34W / 1.67V / 15min，我們要把兩顆電池結構拆下來，換上新的電池。

圖片及資料來源：三嘻行動哇
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在拆下電池時，要注意先拔「- 負極」再拔「+ 正極」，仔細看電池上都會有標示正負極。

圖片及資料來源：三嘻行動哇
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舊電池拆下來之後，準備換裝上新電池，這時候的安裝順序和拔電池相反，要先裝上「+ 正極」，其次才是連接「- 負極」。

如果你的順序錯誤的話，電池就會發出啪啪的火花聲。

圖片及資料來源：三嘻行動哇
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只要別搞錯順序，其實電池更換方式非常簡單。

圖片及資料來源：三嘻行動哇
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最後，把貼紙按照原來的位置與順序貼上，把電池裝回電池槽、蓋上蓋子就大功告成啦！

圖片及資料來源：三嘻行動哇
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安裝完成之後，按下電源就可以開機啦！原本 APC Pro 1500 的舊電池只剩 300 秒時間，換上新電池之後、在還沒充電前還有 35 分鐘的時間，等新電池充飽電，剩餘時間還會更長喔。

圖片及資料來源：三嘻行動哇

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

UPSDIY電池

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