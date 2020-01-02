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最長可待機14天的小米手錶Color揭曉 換上圓形錶面設計

2020-01-02 10:57楊又肇

先前推出採用換上小米旗下MIUI for Watch操作介面的Wear OS作業系統，並且標榜以手機理念打造的小米手錶之後，小米稍早很快地宣布推出第二款小米手錶產品，將是採用圓形錶面設計的小米手錶Color。

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相比小米手錶，此次推出的小米手錶Color最大不同在於採用圓形錶面，分別採用1.39吋、解析度為454 × 454的AMOLED圓形螢幕，尺寸則為45.2 × 52.5mm，以及11.4mm厚度，並且提供超過110款錶面設計，而搭配可換錶帶最多可對應1540種組合搭配。

雖然小米並未公布小米手錶Color採用處理器規格，但應該會是與小米手錶相同的Snapdragon Wear 3100 4G處理器，內建420mAh電池強調可對應長達14天的續航表現，並且採用磁吸設計充電接點設計，方便使用者幫手錶補充電力。

其他部分則包含內建Bluetooth 5.0、NFC、心率感應器、加速感應器、陀螺儀、地磁感應器、氣壓感應器，以及環境光感應器與GPS，另外也內建小米旗下數位助理服務小愛同學，讓使用者能以自然語音與手錶互動，並且可控制加中米家連網裝置。

除了搭載基礎健康量測功能，小米手錶Color同搭載跑步、游泳、登山在內10種專業運動數據記錄功能，本身則可記錄諸如睡眠品質、心率表現、壓力與呼吸情況。

而小米也宣布與韓國通訊軟體KakaoTalk旗下形象角色Kakao Friends合作，針對小米手錶Color打造專屬合作錶面。

小米手錶Color預計在1月3日開放銷售，但目前尚未公布具體售價。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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