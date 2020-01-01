親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

「別再撕裂」施明德：台灣不會變香港 庶民不要做票奴

台灣十大槍擊要犯逃陸 組黑幫、擄人勒索被判死緩

小米設計師就是任性！打破自家高層說法 將上市圓盤手錶

2020-01-01 20:59T客邦

小米在前兩個月發佈了小米手錶，採用矩形錶盤的設計，在當時引起一陣話題。而且，當時小米生態鏈總經理屈恆還針對這款外型酷似Apple Watch的手錶，在微博上解釋，「要圓形還是方形，是由手錶的作業系統決定的，不是廠商可以任性要圓形就圓形、要方形就方形。」不過，不過兩個月的時間，小米又要發佈一款新手錶「小米手錶Color」，錶盤則是採用圓形設計，對比他之前的說法，看來小米手錶的設計師「任性」了。

先前的小米手錶擁有兩種顏色，超酷的典雅黑和簡約的科技銀。可以看出這款手錶有獨立的CPU、GPS、內建eSIM卡，還有NFC功能。可以想見這款手機可以獨力完成行動支付、地圖導航等相關功能，想要直接在手錶上打電話應該也是沒問題的，當然，離開手機直接播放音樂也是不在話下。

小米生態鏈總經理屈恆當時在微博上還特別發了一篇「當安卓智慧手錶都選擇圓形，為什麼小米手錶一定要做矩形？」的文章來說明。

不過，今天小米米家官方宣佈了小米手錶Color，號稱「多彩錶帶潮搭出彩，亮眼外觀出街吸睛，不限場合，不限性別，給你1540種潮酷搭配。」

但是，等一等！這款手錶的錶盤怎麼是圓形的？

有鑑於這款手錶很近似華米GTR，也有可能是由同為小米生態鏈的華米生產的，規格上估計同樣也會採用1.39吋螢幕，454*454解析度，還有心率、加速度、氣壓計等各種感測器，防水等等功能。

與小米手錶主打「真智慧」不同，作為小米品牌之下的第二款手錶產品，小米手錶Color將主打長續航運動功能，小米手錶Color採用圓形錶盤設計，邊框很窄，金屬錶殼+橡膠錶帶。既然名為「Color」，除了圖中的紅色款外，相信小米還準備了更多彩色錶帶，適合各種穿搭。

分享

但是，我們回過頭來看看兩個月前，他們是怎麼解釋小米手錶採用矩形設計背後的「硬道理」？

他表示，小米的團隊與Wear OS by Google合作打造出的 MIUI For Watch，整體設計決定了小米手錶採用的是矩形設計。而優點包括有：

▲ 採用矩形設計的手錶往往擁有更高的空間利用率以及更大的顯示面積，能夠為用戶顯示更多的有用資訊

▲ 矩形設計也比較符合常人從左到右的閱讀習慣，讓用戶的眼睛更舒適

▲ 矩形錶盤滑動方向更明確，讓用戶的操作得以更精確化

所以，依照他的說法，現在小米手錶Color採用圓盤的設計，就代表了......？又或許是這款手錶採用的並不是 MIUI For Watch 的系統？不過，如果是這樣的話，掛上「小米手錶」系列的手錶定義就變得太過混亂了。

還是等到他們進一步公布更多的資訊再來看看吧！

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米小米手表智慧穿戴

延伸閱讀

致敬Apple Watch？小米手表外型方正...

情同家人！絕世好外傭花數萬元買「名牌包+手表...

小米、三星、Vivo 咬印度智慧機半壁江山

小米申請 可讓螢幕拉長增加顯示面積的手機設計...

T客邦

《T客邦》是PC home電腦家庭出版社經營的科技媒體網站，由一群愛玩電腦的阿宅編輯，每天提供新鮮有趣的科技情報，以及自己爆肝測試後的評測心得。
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

數位相機全球累積出貨量 可能創2001年以來新低

2020-01-01 07:30

三星透露「NEON」與先前推出的Bixby數位助理無關

2020-01-01 11:50

三星將在CES 2020揭曉真正無邊框設計電視

2020-01-01 07:34

手機舊換新 一顆「豆腐」搞定備份

2019-12-31 14:46

Intel預計在CES 2020揭曉26款代號「Comet Lake-S」的桌機版處理器

2019-12-31 11:22

LG首款室內園藝設備 讓你在家自動化種菜

2019-12-31 11:13

三星在台接續推出支援4G LTE連網的Galaxy Tab S6

2019-12-31 11:13

動眼看／隨身配戴 且能化解臨時需求窘境的NILS 2.0手環充電線

2019-12-31 11:12

列入PRODUCT(RED)產品項目 蘋果可能準備推出紅色款Apple Watch

2019-12-31 11:09

蘋果最新Mac Pro可削蘿蔔絲？日本Youtuber傑作網大讚

2019-12-30 19:11

AirPods Pro、16吋MacBook Pro悄悄在台灣蘋果官網開放訂購

2019-12-30 19:07

新年禮物就是你了！AirPods Pro今起官網開賣

2019-12-30 10:52

用原力保護你的手機！ 犀牛盾 X《星際大戰》手機保護殼

2019-12-30 09:28

LG新款soundbar喇叭 將可透過人工智慧校準最佳音色

2019-12-29 11:43

Anker推出第一款符合MFI認證的外接閃光燈 讓iPhone拍攝影像更明亮

2019-12-29 11:43

AirPods續航力變很差？國外網友一招讓電力起死回生

2019-12-28 20:58

Teslasuit Glove是一款可在虛擬環境感受觸覺、物理阻力的手套操作設備

2019-12-28 08:00

AirPods Pro預售日一延再延 露天跨境電商搶先促銷

2019-12-24 12:33

台灣大myAir 助攻國家級醫學研究

2019-12-24 10:59

LG跟進推出一款可節省桌面佔用空間的螢幕 不用時可貼合牆壁

2019-12-23 10:09

三星預計在CES 2020推出「NEON」 提供沉浸式智慧體驗

2019-12-23 10:08

GoPro推出支援HERO8 Black 與一般相機使用的Light Mod配件

2019-12-23 10:07

純白徠卡M10-P相機限量登場 每個細節都太美了！

2019-12-20 11:54

ZigBee聯盟推新技術規格 蘋果、亞馬遜、Google物聯網裝置將能彼此互連

2019-12-20 10:42

AMD開源支援CPU多線程運算的FEMFX項目 模擬真實物理反應互動效果

2019-12-20 10:41

最佳耶誕禮就是它！遠傳愛講定位手表 語音助理就能通

2019-12-19 18:14

大螢幕追劇夯！觀看流量僅次於平板、手機

2019-12-19 16:41

遠傳攜手高通推智慧錶 年銷量拚破萬

2019-12-19 14:24

他想買無線充電放公司 網友揭原因勸退：手機會過熱

2019-12-19 11:18

維修網站拆解Mac Pro讚：這是蘋果史上最好維修的產品！

2019-12-18 16:47

德州組裝的新款Mac Pro可能僅在美國境內銷售 其餘仍是中國組裝

2019-12-18 08:54

Philips Hue系列智慧連網燈具產品 將使戶外場景也能多彩多姿

2019-12-17 09:00

Intel打造僅有手掌大小的光達 讓機器人、自駕車建立精準環境感知

2019-12-16 11:43

保留配戴輕盈 Bosch讓一般眼鏡化作可投放即時資訊的智慧穿戴裝置

2019-12-15 11:42

LG公布2020年款gram系列輕薄筆電 換上第10代Core i系列處理器

2019-12-15 11:42

不用下床就可關燈的手指機器人！傳統家電都能變身智慧家電

2019-12-14 21:20

高通S865跑分出爐！效能提升25% 但還是小輸蘋果A13晶片

2019-12-14 21:01

小米行動電源3開箱！無線充電還能同時充三裝置 售價僅845元

2019-12-14 17:26

Intel採大小核架構Lakefield處理器 可能明年更新設計推出

2019-12-14 15:20
看更多

熱門文章

穩居全球第二！中美貿易戰影響 華為今年累積銷售破2.4億支手機

2020-01-01 07:36

iPhone不斷提醒位置被追蹤 太頻繁被用戶嫌惱人

2020-01-01 17:31

臉書首度在台設戰情室！看懂2020大選，為何台灣將成假新聞最佳練兵場？

2020-01-01 10:10

小米設計師就是任性！打破自家高層說法 將上市圓盤手錶

2020-01-01 20:59

中華電信跨年夜北中秀5G實力 行動數據量再創新高

2020-01-01 13:13

年度最佳科技產品排名出爐！iPhone登銷售王

2020-01-01 12:32

遠傳2020秀5G實力 異地合演吸引百萬收視迎5G元年

2020-01-01 13:07

數位相機全球累積出貨量 可能創2001年以來新低

2020-01-01 07:30

比一比／獨立雙螢幕的LG G8X ThinQ、帶筆的Galaxy Note 10…誰是多工之王？

2020-01-01 07:22

不只讓螢幕變大！LG預期用大面積軟性螢幕 打造手機「保護套」

2020-01-01 07:33

「登上」太空站不是夢！Google Maps增加太陽系星體探索功能

2020-01-01 07:23

三星將在CES 2020揭曉真正無邊框設計電視

2020-01-01 07:34

GoShare服務120天營運 累積騎乘里程可走忠孝東路30萬遍

2020-01-01 11:50

三星透露「NEON」與先前推出的Bixby數位助理無關

2020-01-01 11:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top