小米設計師就是任性！打破自家高層說法 將上市圓盤手錶

小米在前兩個月發佈了小米手錶，採用矩形錶盤的設計，在當時引起一陣話題。而且，當時小米生態鏈總經理屈恆還針對這款外型酷似Apple Watch的手錶，在微博上解釋，「要圓形還是方形，是由手錶的作業系統決定的，不是廠商可以任性要圓形就圓形、要方形就方形。」不過，不過兩個月的時間，小米又要發佈一款新手錶「小米手錶Color」，錶盤則是採用圓形設計，對比他之前的說法，看來小米手錶的設計師「任性」了。

先前的小米手錶擁有兩種顏色，超酷的典雅黑和簡約的科技銀。可以看出這款手錶有獨立的CPU、GPS、內建eSIM卡，還有NFC功能。可以想見這款手機可以獨力完成行動支付、地圖導航等相關功能，想要直接在手錶上打電話應該也是沒問題的，當然，離開手機直接播放音樂也是不在話下。

小米生態鏈總經理屈恆當時在微博上還特別發了一篇「當安卓智慧手錶都選擇圓形，為什麼小米手錶一定要做矩形？」的文章來說明。

不過，今天小米米家官方宣佈了小米手錶Color，號稱「多彩錶帶潮搭出彩，亮眼外觀出街吸睛，不限場合，不限性別，給你1540種潮酷搭配。」

但是，等一等！這款手錶的錶盤怎麼是圓形的？

有鑑於這款手錶很近似華米GTR，也有可能是由同為小米生態鏈的華米生產的，規格上估計同樣也會採用1.39吋螢幕，454*454解析度，還有心率、加速度、氣壓計等各種感測器，防水等等功能。

與小米手錶主打「真智慧」不同，作為小米品牌之下的第二款手錶產品，小米手錶Color將主打長續航運動功能，小米手錶Color採用圓形錶盤設計，邊框很窄，金屬錶殼+橡膠錶帶。既然名為「Color」，除了圖中的紅色款外，相信小米還準備了更多彩色錶帶，適合各種穿搭。 分享 facebook

但是，我們回過頭來看看兩個月前，他們是怎麼解釋小米手錶採用矩形設計背後的「硬道理」？

他表示，小米的團隊與Wear OS by Google合作打造出的 MIUI For Watch，整體設計決定了小米手錶採用的是矩形設計。而優點包括有：

▲ 採用矩形設計的手錶往往擁有更高的空間利用率以及更大的顯示面積，能夠為用戶顯示更多的有用資訊

▲ 矩形設計也比較符合常人從左到右的閱讀習慣，讓用戶的眼睛更舒適

▲ 矩形錶盤滑動方向更明確，讓用戶的操作得以更精確化

所以，依照他的說法，現在小米手錶Color採用圓盤的設計，就代表了......？又或許是這款手錶採用的並不是 MIUI For Watch 的系統？不過，如果是這樣的話，掛上「小米手錶」系列的手錶定義就變得太過混亂了。

還是等到他們進一步公布更多的資訊再來看看吧！

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》